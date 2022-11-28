富邦期貨：選擇權未平倉顯示萬五以上賣壓較大 籌碼面較不利多方
美股上周五(25日)適逢黑色星期五，投資人觀望銷售業績，但受到通膨壓力及惡劣天氣的影響，商店銷售氣氛不佳，加上蘋果受鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件，拖累科技類股走跌，不過，聯準會上周三公布的11 月會議紀錄顯示可能放緩升息的利多，持續帶動道瓊漲勢，終場道瓊上漲 152.97 點，收 34,347.03點，那斯費半指數及費半指數則分別下跌 0.52% 及1.26%。
台股九合一選舉落幕，選後台股焦點回歸經濟數據和基本面，由於11月聯準會會議紀要顯示，官員們認為央行應盡快放慢加息步伐，以緩解過度緊縮的風險，市場預估聯準會12月將放緩升息節奏。目前台股在資金歸隊助攻下，指數站回半年線，顯示人氣持續回溫，惟短線外資有調節台指期淨多單跡象，且散戶多空比轉多，P/C Ratio 也轉趨向下，加上選擇權未平倉顯示萬五以上賣壓較大，籌碼面較不利多方。(富邦期貨/提供)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言