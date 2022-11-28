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富邦期貨：選擇權未平倉顯示萬五以上賣壓較大 籌碼面較不利多方

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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美股上周五(25日)適逢黑色星期五，投資人觀望銷售業績，但受到通膨壓力及惡劣天氣的影響，商店銷售氣氛不佳，加上蘋果受鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件，拖累科技類股走跌，不過，聯準會上周三公布的11 月會議紀錄顯示可能放緩升息的利多，持續帶動道瓊漲勢，終場道瓊上漲 152.97 點，收 34,347.03點，那斯費半指數及費半指數則分別下跌 0.52% 及1.26%。

台股九合一選舉落幕，選後台股焦點回歸經濟數據和基本面，由於11月聯準會會議紀要顯示，官員們認為央行應盡快放慢加息步伐，以緩解過度緊縮的風險，市場預估聯準會12月將放緩升息節奏。目前台股在資金歸隊助攻下，指數站回半年線，顯示人氣持續回溫，惟短線外資有調節台指期淨多單跡象，且散戶多空比轉多，P/C Ratio 也轉趨向下，加上選擇權未平倉顯示萬五以上賣壓較大，籌碼面較不利多方。(富邦期貨/提供)

台股 聯準會 九合一選舉

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