11/28【早晨財經速解讀】2023年美股反彈持續 還是熊市持續?台股反彈2100點 有機會收復年線?富邦金前三季獲利衰退近4成

國內九合一大選落幕，雖然結果各有解讀，不過，市場專家認為，隨選舉變數告一段落，資金、量價、籌碼、技術等層面總計四大利多將陸續發酵，且在看好台積電（2330）短線將挑戰年線528元位置下，短線行情有機會上看萬五，12月更將挑戰15,600點大關。

資金面上，統一投顧董事長黎方國表示，在聯準會將放緩激進升息的貨幣政策、12月可能僅升息2碼下，美元指數開始拉回，若是新台幣仍維持升值趨勢，台股每年的資金行情將提前自1月開始，有利行情在站上萬五後，向15,600點關卡發起挑戰。

在量價關係上，萬寶投顧執行長賴建承指出，在台股反彈過程中，近來台股量價結構已轉向「價漲量增、價跌量縮」的健康格局。而除美元、新台幣等關鍵外，投資人還需留意量能變化，若日成交值維持在2,000億至2,500億元的水準時，有利行情維持驚驚漲的格局，但若爆出逾3,000億元的大量，則需留意盤勢陷入橫盤整理的可能。

在籌碼面上，本波台股反彈雖一路上漲，但融資餘額卻不斷下降，且法人持股水位不斷上升，顯示籌碼歸屬轉趨沈澱，有利行情進一步向上盤堅。事實上，之前市場各項利空變數逐漸淡化，行情重回基本面，加上時序進入年終作帳行情的關鍵期，在各法人進入全年績效衝刺階段下，預期今年選後行情仍將由多方掌控。

技術面上，指數上周雖遇9月14日空方缺口上緣14,856反壓，使得盤勢呈現震盪，但在選舉變數告一段落後，無礙台股向上趨勢，加上技術指標高檔鈍化，顯示行情仍有高點可期，預期短線將挑戰萬五關卡。

台新投顧總經理呂仁傑、賴建承並認為，由於12月6日台積電美國新廠將裝機，美台政界、產業重量級巨擘將參與，有利股價向年線528元挺進。以目前台積電股價漲跌1元、將影響指數9.5點估算，一旦重返年線、將貢獻指數漲點約300點，就算其他個股不動，台股也將向萬五前行。

市場專家預期，本周行情仍將是電、金、傳的輪動格局。其中，價值型的海運股，景氣循環的面板、金融、資產、營建，以及美國設廠的台積電與其供應鏈等族群，搭配目前股價與年線負乖離逾20%的跌深股，都將有機會是盤面多頭追捧的焦點。