台股攻萬五 投顧：利空不應悲觀 選股電子股優先

台股上周漲273.52點，收1萬4778.51點，成交量則是同步增溫，五日均量上升到2028億元。投顧分析師認為，市場已接受股價跌深觸底，建議逢低應布局，即便基本面依舊不景氣，但利空消息不應悲觀解讀，選股可以電子股優先，本周指數區間有望上看15000點。

上周集中市場外資買超241.63億元，投信買超16.81億，自營商含避險賣超93.72元，三大法人合計買超164.77億元。融資增加4.66億元，融資餘額1642.82億。

永豐投顧指出，上周FED公布11月會議紀要，顯示FED有可能放慢升息腳步，美股攻勢再起，帶動台股繼續推進，分析台股走勢，大盤在短暫停頓後並未因為量縮明顯回檔，仍維持10日線以上的強勢姿態，顯示多空力道此消彼漲，而且指標高檔鈍化，一路闖過季線、半年線壓力，行情逐漸脫離反彈格局，有拉出大底回升的形勢。

展望本周台股，永豐認為，上周台股上漲補量，五日均量已來到2000億以上，顯示短線空頭縮手，市場心態偏多；主因並非景氣轉佳，主要是股價跌深，利空出盡。因此，儘管漲幅大，但只要成交量維持平穩，短多仍可延續。

永豐分析，台股輕鬆越過季線與半年線，於是市場目標繼續上移到年線，但短線已累積相當多回吐壓力，必須注意市場穩定，就近看，8月反彈高點在15400點左右，因此，15000點就容易震盪，投資人必須有心理準備。

永豐建議，「短線跟進操作，且長線佈局」，綜合以上分析，短線行情可望延續，但注意成交量變化與市場情緒波動，掌握反應時機。長線方面，市場已經接受股價跌深觸底，故逢低應該布局，就算是基本面依舊處於不景氣，利空消息不應悲觀解讀。選股仍以電子股優先，指數區間看14500點至15000點。

安聯投信台股團隊則認為，目前支撐市場信心的，市場一方面期待，台股在跌深後、技術面上或有搭配軋空的潛在機會；另一方面，也因為時序上開始步入財報空窗期，市場也開始期待，到明年三月以前，或有機會進入「有夢最美」的做夢氛圍。

展望後市，安聯團隊表示，基本面來看，明年第一季仍處在獲利下修階段，因此，建議可先觀察接下來的市場情緒，再來關注美國11月份通膨數據、聯準會升息幅度、FOMC會議內容、感恩節銷售數字與中美領袖會談後的策略變化。

就題材上，安聯團隊表示，在面臨景氣放緩挑戰、需求端仍存有不確定性的大環境下，就目前產業能見度能看到明年仍有具成長性的相對少，故在這種環境下，方向上仍宜優先聚焦包括IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸領域。