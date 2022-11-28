選舉後台股會漲還跌？ 他提「5樂觀、3悲觀理由」：再破底機率不高

選舉之前有行情，那選後呢，會漲還是跌？

股市達人股添樂發布一則影片，他認為股市跌到破底的機率不高，並且提出「5個樂觀」看待上漲的原因，還有「3個悲觀」的理由。

以下為影音內容：

每次選舉都會有人說，會有所謂的「選舉行情」，真的是這樣子嗎？

從走勢上來看，從一開始大家說的可能是「逃命波」，最近都要逃回1萬5了，甚至還有人期望一路逃回1萬8。

但大家最擔心的是，選後會不會進一步發生像選後9、10月那種連續破底行情？先說結論，個人主觀認為「再破底的機會」不高。

以下會有幾點佐證不會破底的理由，另外同時也會整理在未來可能會引發市場動盪潛在「黑天鵝事件」。

樂觀理由1：最壞情況已過

該反應的利空都反應完了，貨櫃航運指數雖然高低點跌掉了70％，但近期看起來有築底的味道，雖不能篤定，但起碼知道它最快速下跌的時間點應該已經過了。

上半年都在發報告看多航運股的券商，到最近也開始看空航運股了，也有非常多的現象都顯示，本來非常樂觀的族群慢慢都開始悲觀了。

面板指數也一樣，現在面板庫存非常嚴重，但面板產業自從7月份落底之後至今都沒有繼續破底，且近期表現還蠻強勢的。

其實不用太意外，上半年的時候都是好消息，但是股價卻一直跌，當新聞出現壞消息的時候，股價反而不太會跌。

市場有一句話，當市場悲觀的人多了，這個落底時間點可能就真的近了。

樂觀理由2：利空提前反應

大部分資本市場反應的就是未來的情況，從這份中經院的報告當中，最新的情況市場的預期，明年的第一季到第二季的中間段，就是整個市場GDP落底的時間點，也就是說明年的第一季跟第二季中間，就是全球市場景氣最差的時間點，那之後就會慢慢越來越好。

既然都已經看到明年的走勢可能會是這樣，所以當然股票市場已經在做反應了。

中經院的研究報告也認為，台灣的經濟成長率，明年的第一季是最糟糕的，此後就會慢慢開始回升，整年下來預估會有2.81％的經濟成長率。

其實資本市場反應的都是未來，現在感到市場氣氛很悲觀，很多時候都是社群跟新聞訊息看太多了，其實更應該專注未來的變化；未來沒人說得準，起碼這一些專業的研調機構，都告訴我們景氣的低點，就在明年的第一季跟第二季中間，股市會在大半年前反應，也就是現在。

樂觀理由3：提前拆彈

很多看得到的地雷都已經被提前拆除了，舉例近期虛擬貨幣爆雷了，在短短一個月的時間裡面，跌了95％。

有一度市場很擔心，幣圈的風暴會不會延伸到資本市場，不過就是發至今兩周時間點來看，好像沒有進一步延燒。

某方面來說，其實加密貨幣早就有人認為它是泡沫了，若真是泡沫代表遲早都要爆，提前引爆這個引信，也不會是什麼太糟糕的事情，且就目前短時間看來，並沒有進一步延燒到其他的資本市場。

再來前一陣子，非常嚴重的英國養老金風暴，英國十年期公債在過去兩個月期間，經歷了暴漲又暴跌，這件事情一度要引發英國養老金破產。

不過現在從殖利率走勢，已經跌回起漲點，就可以發現這件事情應該已經得到一個妥善的解決方案。

而且這件事情，也讓全球養老金開始發現，債券流動性是一個非常嚴重的問題，也已經有一些比較大的央行在著手處理這些未來可能，引爆黑天鵝事件的債券流動性。

再來是中國房地產泡沫，中國這一兩年房地產的泡沫，已經開始有一些副作用浮現了，現在香港上市的地產股很多淨值比都不到一倍，最近的新聞甚至可以看到，中國恆大地產資產直接被政府給充公了！

雖然這些事件看起來很像是利空，不過應該換個角度來思考，也正是因為這些泡泡提前被戳破，所以傷害也就自然減輕很多。

最近也能看到，中國開始有一些拯救房地產的激勵措施出來了；這些看得到的地雷都已經被提前拆除了。

樂觀理由4：估值合理並不貴

紅色代表加權指數，藍色的柱狀體就代表現在台股的淨值比，單就紅色線來看，確實現在台股跟過去相比還不算非常便宜。

不過若是用下一張圖表，現在台股的淨值比跟過去相比，沒有很貴，真正貴的地方在過去一兩年疫情那時候的期間，回想當初多少投資人很樂觀地買進股票。

現在的淨值比跟過去比起來是差不多了，這個時間點還需要悲觀嗎？就算不到非常便宜，客觀來看也是一點也不貴了。

舉幾個存股的案例來分享，台化（1326）上個月都已經跌到了1倍淨值比的位置，沒道理過去一兩年願意買進，現在卻不敢存了。

台泥（1101）也是一樣，過去差不多1倍淨值比就是非常便宜的價位了，這次又碰到了一倍淨值比。

萬八的時候都不怕買貴，怎麼這個時候投資人反而怕東怕西了。

樂觀理由5：歷年表現相對強勁

最後根據歷史統計，36年裡面11和12月幾乎都是漲多跌少，現在已經接近12月了，用常識想都知道，現在接近聖誕節又有跨年，大眾一定會出去消費衝經濟，這時期就是歐美國家的消費旺季，亞洲國家作為出口國，也會同時感受到太平洋的另一端的消費力道。

悲觀理由一：通膨

通膨數據最近看起來是下滑了，資本市場這幾個月也確實就在上漲，就是因為這件事情。

但倘若月來幾個月，通膨又繼續往上，也就代表央行勢必要跟著抬升利率來壓制通膨數據，這樣子對股市行情不會是一件好事情。

甚至不用等到通膨數據攀升，只要市場的預期改變，資本市場可能就會隨時做反應。

悲觀理由二：利率

一旦升息升到一個幅度，持續的越久，就越有可能發生風險事件；像是有哪個機構受不了虧損，或是連續的債務引爆。

尤其這一次的升息腳步又快又猛，過去升息到停止不會超過一年的時間，市場馬上就受不了，所以隨後就必須降息。

這次已經差不多維持了一年的時間，假設美國聯準會希望高利率的時間要維持一陣子，這樣就非常有可能引爆其他的風險性事件。

悲觀理由三：加密幣事件破產

這些加密貨幣可能有連動所謂的衍生性商品，任何的衍生性金融商品只要跟金融商品掛鉤以後，一發生問題就像人中槍一樣，穿進來是一個小洞，可是背後是一個大洞。

所以目前還不知道這些加密貨幣有包進了那些衍生性金融商品，甚至跟股票綁在一起，當作基金來賣，那是肯定出問題。

因為加密貨幣本來就是一個非常複雜的商品，懂得人也不多，現在到底誰受影響也還不知道。

所以觀察其還需拉長，現在很多平台都說自己沒問題，其實是怕投資人去把錢給贖回。

總結

市場每天都有新鮮事，雖然自己主觀認為要破底的機會不高，但是市場不是一個人說的話，大家還是要時時警惕，不要任意的在某個時間點，把手上的現金子彈都打光，記得永遠給自己留一手。

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