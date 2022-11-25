選舉終將過去 投信：進場台股享受紅包行情

台股集中市場加權指數本周上漲1.89%，據臺灣證券交易所統計，25日全體上市公司市場總值為46兆1,748.73億元，單周增加8,482.56億元，增幅約為1.87%。

富蘭克林華美投信認為，短線由於預期選後可能政策面較偏中性，股市回歸基本面表現，激勵外資選前持續回補台股、帶動台幣和台股反彈走強，建議投資人分批布局，可望提早先享受一波紅包行情。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線上由於外資11月持續回補台股，累積金額達57.3億美元，讓大盤重新站回半年線，如此的買盤也創2007年以來的新高，推升11月台股表現，預料選後台股將由集團股、產業龍頭領軍，加上先前跌深的中小型股，EPS已經修正一波，個股表現可望先有一波紅包行情。

周書玄分析，會造成這樣的結果，也和本次美國選舉，民主黨相對有利有影響，由於先前言論較偏向地緣政治色彩，讓外資擔心大陸有可能侵犯台灣主權，這也讓資金快速撤離台灣市場，但目前勝選的黨派，較偏向政策中立，也不鼓勵晶片政策出台，相對的台股受到地緣政治影響的色彩偏輕，外資才轉向積極買入，提早對選後的台股做出布局。

富蘭克林華美高科技基金機領人郭修伸也表示，就目前市場投資氣氛看來，基本面表現不差的產業，在明年二月財報公布前，都有機會上演作夢行情，特別是選後，干擾因素又減低，加上市場預期12月份聯準會只升息2碼，故不排除選後、至明年初在外資回補，內資看多的情況下，又有年底作帳行情加持，台股有望持續上演偏多行情。

根據臺灣證券交易所統計，本周集中交易市場總成交金額為1兆159.65億元，全體上市股票成交金額為9,571.12億元，股票成交量周轉率為1.66%。各產業上市股票交易情形，成交金額第一名為半導體類3,192.42億元，占全體上市股票交易金額33.35%，第二名生技醫療類921.69億元，占全體上市股票交易金額9.63%，第三名電子零組件類920.86億元，占全體上市股票交易金額9.62%。成交量周轉率前三名，第一名生技醫療類9.74%，第二名玻璃陶瓷類7.68%，第三名電器電纜類6.38%。

累計今年年初開盤迄今共221個交易日，集中市場總成交金額為54兆4,127.31億元，市場日平均成交金額為2,462.11億元，股票成交量周轉率為100.8%，股票日平均成交量周轉率為0.46%。