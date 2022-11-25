群益投信︰選後台股漲勢佳 財報佳外資歸隊 後市看俏

台股近期漲勢凌厲，25日雖然在選前觀望氣氛濃厚下收黑小跌5點，收在14,778點，不過波段漲勢似乎未停歇，大盤也從10月25日12,666點至今共上漲2,112點、漲幅16.6%。在急漲兩千點後，加上地方首長選舉結束，台股後是該如何看待？根據群益投信統計資料顯示，以歷史經驗來看台灣舉行地方選舉前後台股表現不俗，且選後表現甚至優於選前，正報酬機率都有高達八成以上，投信法人表示，台股近期外資轉賣為買、台灣企業前三季獲利佳，隨著外資的歸隊與財報佳音，對於台股後市不看淡。

群益投信表示，今年來俄烏戰事、能源問題、升息加劇、通膨疑慮、外資持續賣超等眾多利空因素影響，台股一路走來深受打壓，不過近期台股在前波低點後急速反彈上揚兩千點行情，雖然大盤短期漲勢凌人，但適逢縣市長選舉完畢，市場對選舉不確定因素的觀望疑慮解除，台股可望回歸基本面，以近六屆地方首長選舉後台股大盤表現來看，呈現漲多跌少的行情，選後1個月、3個月、半年都有不錯的表現，分別有7.3%、7.7%、8.3%的平均報酬，選後正報酬機率都有高達八成以上。加上，台灣上市公司前十大產業市值今年前三季營收、獲利表現亮麗，平均年成長率都有雙位數的高成長率，顯示台灣企業基本面佳，展望後市，在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材，台股後市仍可期。

群益投信投資長李宏正表示，因機構投資人及散戶持有股票比重已下滑至金融海嘯以來低點，軋空及軋空手的氛圍帶動整體科技類股獲得大量資金湧入追捧；台股因本就以半導體族群為主要核心，且股神巴菲特旗下基金季報指出第3季進場購入大量台積電（2330）持股並成為護國神山的大股東，加上台灣科技股族群股價位階在本波下跌過後本就低於其他市場，故台股半導體族群11月份反彈幅度居全球之冠。

展望台股後勢，中小型個股漲多短期可能整理，操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。而對於穩健型投資人來說，台股基金是不錯選擇，此外，高息股可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。