快訊

空軍E-2K預警機驚傳屏東降落偏離跑道 司令部：人機平安啟動調查

被張蘭蹭熱度氣瘋？汪小菲開罵「不要再利用我們」

世足賽／沙國擊敗阿根廷 王儲送球員1人1輛3千萬勞斯萊斯

後疫時代運動休閒業起飛 柏文股價攻頂奔二個月新高價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

疫情時代，運動休閒產業再受重視，看好運動風潮下，國內唯一的健身房股業績可望回升，今（25）日買盤湧進柏文（8462），推升柏文股價一度攻頂，來到123元，創近兩個月新高價。法人表示，台灣的健身房家數與市場規模穩定成長，在疫情前可維持每年二成的成長水準，疫情後有機會回到此水準。而柏文在疫情前每年業績穩定成長，今年第4季與明年拓點計畫明確，看好其業績復甦動能。

疫情降溫不僅對健身產業帶來正向的助益，且當消費者意識到自已有健康風險且有餘力時，參與運動的動力會增加，因此，市場普遍看好，明年健身房的業績成長動能。法人表示，台灣的健身房滲透率相比亞太國家相對仍低，預期仍有成長空間。以亞太國家健康俱樂部會員滲透率觀察，台灣在疫情前的會員滲透率僅2.99%，較南韓的7.25%、香港的5.85%，以及新加坡的5.76%皆低。

柏文表示，台灣健身產業尚處於成長期，從事付費健身運動的「人口滲透率」將持續增長至香港、

新加坡水準，達5.5%以上，此外，台灣逐步邁入高齡社會、超高齡社會，「運動」將成為一門顯學，無論是年輕人追求健美體態、中壯年打造強健體魄、銀髮族保持健康體能，「健身房」是室內運動的最佳選擇之一。

柏文目前共有六大品牌，除了健身工廠之外，還有S klub、肖跳、滾吧、人體工房、鐳射戰場等，從傳統的健身房到兒童體適能、人體芳療等都涉略，市場看好其多元的營運型態可以發掘新的獲利模式與經驗，加上在疫情後健身房可望有較佳的成長，營運將自谷底攀升。

柏文表示，隨著防疫措施陸續鬆綁，「健身工廠」各廠館會員均已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦回到正軌。截至上月底，全台已有61處「健身工廠」據點，第4季繼續拓展三處新廠館，包括彰化縣金馬廠及新北市汐科廠將於11月投入營運，台中市逢甲廠也將於年底前開幕，持續注入新成長動能。

健身 疫情

延伸閱讀

正崴看好Type-C轉換進補 明年營收挑戰千億

柏文明年再增八據點

「報告班長」李興文被帶壞！健身房看辣妹抓包同梯造假

正妹健身房自拍 側拍照曝光網友傻眼：原來是哆啦A夢

相關新聞

選前籌碼沉澱…台股走勢震盪 傳產族群輪流表態

台股今（25）日逢選前籌碼沉澱，股市表現震盪，盤中一度受惠新台幣強漲，加權指數攻上14,835.66點，科技權值股進入休...

原來是00878貢獻的！ 24日中鋼（2002）被投信第一大買超原因

中鋼也名列24日投信買超第一大，如果比對投信買進中鋼6423張，同時00878於24日新增中鋼6414張，那代表中鋼的投信買超幾乎都是878貢獻的，這一比對就知道原因，完全不用瞎猜投信忽然看好誰。

台積電翻紅不敵高價股走弱 台股平盤震盪

台股今天走勢震盪，指數一度突破14800點，不過，隨著賣壓出籠，又回落至平盤之下震盪。台積電股價開低走高，由黑翻紅，不過...

市場再傳併購利多 生技產業後市看俏

生技醫療產業於景氣衰退期間持續看好，2022年併購總金額大增，近期再傳併購風聲利多，產業前景看俏，加上醫療為剛性需求，不...

台股開盤下跌19點 台積電開盤價494元下挫2元

台股今（25）日開盤下跌19.06點，開盤指數14,764.94點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價494元。

【早晨財經速解讀】美黑五購物季展開 零售商不樂觀？台庫存Q3反轉 最壞時間過了？

美國「黑色星期五」將在24日感恩節的隔天25日登場，傳統上被認為是為年底購物旺季揭幕，今年面對通膨高漲的消費者，將更精打細算，聚焦於折扣優惠，特別是調查顯示，消費者會在「黑五周末」到「網購星期一」期間支出50%的年底購物季預算，正提高了黑色星期五購物季對零售商的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。