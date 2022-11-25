後疫時代運動休閒業起飛 柏文股價攻頂奔二個月新高價

後疫情時代，運動休閒產業再受重視，看好運動風潮下，國內唯一的健身房股業績可望回升，今（25）日買盤湧進柏文（8462），推升柏文股價一度攻頂，來到123元，創近兩個月新高價。法人表示，台灣的健身房家數與市場規模穩定成長，在疫情前可維持每年二成的成長水準，疫情後有機會回到此水準。而柏文在疫情前每年業績穩定成長，今年第4季與明年拓點計畫明確，看好其業績復甦動能。

疫情降溫不僅對健身產業帶來正向的助益，且當消費者意識到自已有健康風險且有餘力時，參與運動的動力會增加，因此，市場普遍看好，明年健身房的業績成長動能。法人表示，台灣的健身房滲透率相比亞太國家相對仍低，預期仍有成長空間。以亞太國家健康俱樂部會員滲透率觀察，台灣在疫情前的會員滲透率僅2.99%，較南韓的7.25%、香港的5.85%，以及新加坡的5.76%皆低。

柏文表示，台灣健身產業尚處於成長期，從事付費健身運動的「人口滲透率」將持續增長至香港、

新加坡水準，達5.5%以上，此外，台灣逐步邁入高齡社會、超高齡社會，「運動」將成為一門顯學，無論是年輕人追求健美體態、中壯年打造強健體魄、銀髮族保持健康體能，「健身房」是室內運動的最佳選擇之一。

柏文目前共有六大品牌，除了健身工廠之外，還有S klub、肖跳、滾吧、人體工房、鐳射戰場等，從傳統的健身房到兒童體適能、人體芳療等都涉略，市場看好其多元的營運型態可以發掘新的獲利模式與經驗，加上在疫情後健身房可望有較佳的成長，營運將自谷底攀升。

柏文表示，隨著防疫措施陸續鬆綁，「健身工廠」各廠館會員均已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦回到正軌。截至上月底，全台已有61處「健身工廠」據點，第4季繼續拓展三處新廠館，包括彰化縣金馬廠及新北市汐科廠將於11月投入營運，台中市逢甲廠也將於年底前開幕，持續注入新成長動能。