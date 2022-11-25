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富邦證券複委託電子單七大市場免低收手續費 活動延長至2023年底

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券自今年3月底推出七大海外市場(美、中、港、日、新、英及德國)免低收手續費活動後，廣受好評，投資人不再受低收限制，小額交易也無須擔心要付相對較高的手續費。富邦證券再宣布，延長海外股票免低收活動至2023年底(電子單適用)，活動期間投資人使用電子交易平台下單海外股票及ETF，手續費依實際成交金額收取，無低收手續費。

為鼓勵小資族加入美股定期定額行列，富邦證券也特別調降申購門檻，最低扣款金額由100美元(或新台幣3,000元)大幅降至30美元(或新台幣1000元)，且同樣適用免低收手續費的活動，以定期定額最低申購門檻30美元來計算，手續費只需0.06美元(不到0.1美元)。

富邦證券說，小資族可透過定期定額的方式維持投資紀律，只要事先設定好扣款金額與扣款日期，系統就會於指定日期自動執行定額買進，可省下大量的時間與精力，讓投資人輕鬆參與美股市場。

除了持續提供手續費優惠外，富邦證券亦提供豐富的市場訊息和工具，幫助投資人掌握交易良機。客戶只要透過富邦e點通、富邦e+APP，或由富邦證券官網進入美股專區，就可以享有免費美股即時報價、IBES全球分析師評價/評級、行業熱圖、個股體質健檢、財務儀錶板、股票篩選、到價警示等豐富投資資訊。在交易方面，更推出方便性極高的長效單與觸價單功能，投資人買進、賣出最多可以選擇90天(含假日)長效交易，亦可以透過設定觸價單實現追價買進、停損賣出等交易策略，投資人免熬夜盯盤，輕鬆掌握交易良機。

富邦 美股

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