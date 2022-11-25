台積電短中期買點曝光！ 專家：短線450元左右可以進場
財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中分享，台積電短、中期的投資者分別可以在哪個價位買進。
以下為影音內容：
從股價面來看台積電（2330）。
以上為大家整理出台積電的線形圖，除了這次因為美國的CPI數字超乎預期降的快，形成一個跳空缺口，再加上巴菲特買進台積電的跳空缺口。
使得它現在股價已經翻越過，上圖從688到550元的一個下壓力線，其實已經順利突破了。
目前約莫股價在480-500元之間的震盪局面，此局面來說，前波低約莫在10月初有一個高點450元，那個大概就是一個比較大的支撐，往上看前波高都會是個壓力，去找前波的兩個高點。
上一個高點在8月底、9月初的時候，是在525元，另外一個再往前看，在6月初的時候有一個550元的壓力。
所以現在台積電有兩個關卡必須要過，500元是一個心理關卡，在來525到550這兩個壓力。
巴菲特入股成本大概在480至500元左右
1.短線：450左右可買
真的有回檔到450元的話，是可以買進的，因為這是一個比較大的支撐。
2.中線：有回檔到400至420元可以進場
如果假設中期，雖然這段期間股市偏多，但還是不能確定說美國後續會有什麼樣的態勢會發生，假設中期有回到400-420元。
之前認為價位低至360-370元可以買，但是目前看起來，這個價位只有先前出現一下下的時間就往上衝了，且巴菲特已經買進台積電ADR，要在大幅回跌的可能性非常低。
結論
以台積電經過過這麼多的風風雨雨，在巴菲特買進或是國際機構都買進的狀況下，可以確立一件事情，就是台灣的地位還是相當重要，地緣政治底下沒有人能夠離開台積電。
就像張忠謀董事長所說，在APEC會議裡面有非常多國家跟他說，希望台積電到該國生產，但都一一回絕了，因為不可能。
台灣自己千萬不要「妄自菲薄」，台積電股價回檔的過程一定是可以買進的。
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