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選前籌碼沉澱…台股走勢震盪 傳產族群輪流表態

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股逢選前籌碼沉澱，股市表現震盪。聯合報系資料照
台股逢選前籌碼沉澱，股市表現震盪。聯合報系資料照

台股今（25）日逢選前籌碼沉澱，股市表現震盪，盤中一度受惠新台幣強漲，加權指數攻上14,835.66點，科技權值股進入休息盤整，由傳產、金融族群輪流表態，其中，玻璃與航運指數相對表現較強。

元大投顧指出，加權指數9月14日空方缺口、14,699至14,856點尚未封閉，上檔仍承受壓力，不過，短期均線呈現多頭排列，且此次均線支撐慣性於十日線之上，後續十日線不破，則有望沿續短多格局。市場持續將焦點放在未來升息態度，下方短期均線支撐力道轉強，未跌破前短多格局不易改變，預計資金良性輪動下，低基期個股也有補漲的機會。

台積電（2330）今日開盤小跌2元，10點左右翻紅，盤中最多上漲2元，股價來到498元，並持續在平盤線來回測試；聯發科（2454）、鴻海（2317）、力積電（6770）等股則持續在平盤線以下小跌表現，惟聯電（2303）盤中跌近1%，表現相對較弱。

玻璃陶瓷族群的和成（1810）持續強勢表態，今日盤中強漲9%左右，股價最高來到歷史最高價20.15元；此外還有冠軍（1806）上漲近2%，盤中最高價達10.05元，站穩在半年線之上。

航運族群中，四維航（5608）盤中上漲5%，最高價一度攻上25.4元、站上季線，裕民（2606）則以近4%漲幅居次，盤中最高點達近三個月最高價46.35元，站穩在短期均線與半年線之上；貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）盤中也紛紛上漲1%，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）盤中則小漲1%以內表現。

短期均線 長榮航

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