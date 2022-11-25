市場再傳併購利多 生技產業後市看俏

生技醫療產業於景氣衰退期間持續看好，2022年併購總金額大增，近期再傳併購風聲利多，產業前景看俏，加上醫療為剛性需求，不因景氣變化而受阻不治療或不用藥，建議可對生技基金持續定期定額布局。

生技產業2022年上半年企業併購案總金額逾177億美元，包括輝瑞等併購案，如今Mirati再傳可能被併購，刺激股市表現。富蘭克林華美投信表示，生技醫療產業於景氣衰退期間持續看好，2022年併購案總金額大增，近期再傳併購風聲利多，產業前景看俏，加上醫療為剛性需求，不因景氣變化受阻而不治療或不用藥，建議可對生技基金持續定期定額布局。

據了解，市場傳出腫瘤製藥公司Mirati Therapeutics(MRTX)可能有被大型藥廠併購的機會，因為目前其肺癌適應症藥物Adagrasib，數據上顯示該組合效果較競爭者佳，且目前該藥物正等待12月中FDA核准，市場分析師也持續調高MRTX評價。根據分析師預估，Mirati主要候選藥物未來將在美國及歐盟銷售，並有望為公司帶來超過2億美元的銷售收入。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，儘管今年全球股票市場在鷹派升息與通膨的烏雲壟罩下，股市波動度較大，但就個別生技產業而言，生技醫療產業不斷有新的利多消息傳出，除了研發資金投入創高，受制於疫情影響的企業併購案總額，2022年上半年已達177億美元，超越前兩年2020年72億美元與2021年139億美元的水準，表現亮眼。

劉翠玲進一步分析，醫療保健產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，2023年仍有望再次吸引資金進駐，包括：生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、新研發藥證獲准與大型企業併購中小型企業等相關利多題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後勢仍可期待。

目前生技類股多頭行情仍在，劉翠玲分析，除NBI指數長期投資價值浮現，因生技產業在2020年至2022上半年平均併購金額明顯低於過往7年平均上半年併購金額43億，但隨著Covid-19新冠疫情逐漸退去，企業遞延併購案已陸續出現，推升全年度企業併購案總金額，不僅如此，新藥研發解盲成功，也持續傳利多。

劉翠玲表示，最新案例便是首款B型血友病基因療法核准，基因體醫學領域再登新里程碑；澳洲CSL生物製藥公司主要生產治療血友病、免疫缺陷及預防性疫苗等藥物，去年底宣布117億美元收購腎臟病新療法公司Vifor Pharma，榮登去年全球第一大生技交易案，併購後CSL擁有超過37種產品線，橫跨各疾病領域。

近日其B型血友病基因療法獲得FDA核准，據悉該療法僅需施打一次藥物即可降低出血並提升體內凝血因子IX濃度，94%病患施打過後出血機率下降，需要的凝血治療也降低，協助患者降低醫療成本並脫離長期治療之苦。此B型血友病基因療法為一開創性的治療模式，而獲得FDA批准更是基因醫學領域的重要里程碑。

針對生技產業展望，富蘭克林華美投信認為，生技醫療類股一直是最具剛性需求支撐的一群，無論景氣循環上行或下修，醫療服務與生技製藥類終究被全球市場龐大的需求追逐著，生技製藥類更是利多加持前景看俏；因此，建議投資人不妨可透過「金循環」、「倍金數：兩千兩檔」等投資法，利用生技股票型基金做中長期的定期定額，持續累積單位數，贏得最佳表現的機會。