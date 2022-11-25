台積電昨拉尾盤 今股價挑戰500元關卡

歐股收高，美股因感恩節休市一天。台股昨（25）日拉尾盤，台積電（2330）收在496元，挑戰500元關卡。今（25）日台股開盤小幅上漲，不過台積電股價開盤下跌2元，開在494元，最高496元，上漲2元。

外資昨日買超增至233.01億元，近七日最多，連三買，主要敲進台積電、長榮（2603）、聯發科（2454）、台達電（2308）、中鋼（2002）等，金額在6.9億至52.2億元不等；累計11月已回補1,690億元，今年以來賣超進一步縮減至1.17兆元。

台積電籌碼方面，外資轉賣為買超1萬575張，投信轉買為賣超153張，自營商連四買超1,625張。

台積電先前估計，今年第4季美元營收約199億美元至207億美元，平均值換算季增幅0.4%，雖5奈米需求持續增加，但7奈米與6奈米產能利用率下滑干擾，使本季預測美元營收平均值約持平前一季。

法人推測，台積電今年第4季新台幣營收有望約在6,268.5億元至6,520.5億元區間，有機會改寫單季歷史新高。