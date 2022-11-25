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保勝光學12月15日掛牌上櫃 為光學族群添新兵

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光學鏡頭廠保勝光學（6517）配合公開承銷，對外競價拍賣1,883張，競拍底價29.29元，暫定承銷價32.8元，競拍期間從11月25日至29日，預計12月1日開標，暫定12月15日掛牌，為光學族群添新兵。

保勝第3季稅後純益3,354萬元，季增17.4%，每股純益1.2元，單季毛利率以40.7%，創單季新高。累計今年前三季稅後純益8,578萬元，每股純益3.07元，超越去年全年獲利總和。

公司表示，近年投入內部製程改善，並建置自動化輔助生產，加上擇優成長策略，推升毛利率衝高，預期本季營運不輸第3季，至於獲利仍視毛利率表現。保勝主攻AOI檢測、戶外運動光學、航太元件、高階投影機等利基型應用，在擇優成長策略下，法人估計，保勝今年全年獲利有望創新高。

保勝董事長方幼玲日前表示，保勝不僅產品具利基性，客戶也相當多元，最大客戶營收占比僅12%，儘管明年景氣仍有很多變數，但她看好，鏡頭在我們生活如影隨行，對於光學鏡頭應用樂觀看待，尤其很多產品愈做愈小，對於AOI檢測需求更強勁，近日也傳出國際半導體設備廠在新北擴大投資，尤其保勝已有出貨實績，隨未來在地採購需求下，也推升半導體AOI需求。

另一方面，行政院國科會「第三期國家太空計畫」規劃10年內投入251億元，結合國內產學團隊的研發製造能力，以建立商用太空規格衛星零件建立國家太空產業供應鏈，保勝即為成員之一，協助研發生產福爾摩沙衛星八號所搭載的修正鏡頭組。

光學鏡頭 太空 毛利率

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