11/25【早晨財經速解讀】美黑五購物季展開 零售商不樂觀?中國確診數飆歷史新高 陸股還有戲?台庫存Q3反轉 最壞時間過了?

美國「黑色星期五」將在24日感恩節的隔天25日登場，傳統上被認為是為年底購物旺季揭幕，今年面對通膨高漲的消費者，將更精打細算，聚焦於折扣優惠，特別是調查顯示，消費者會在「黑五周末」到「網購星期一」期間支出50%的年底購物季預算，正提高了黑色星期五購物季對零售商的重要性。

Deloitte透視全球部門主管賽茲（Rod Sides）指出，Deloitte上月的消費者調查顯示，民眾打算在黑色星期五到隔周一「網購星期一」（25~27日）的三天期間，支出50％的年底購物季預算，高於去年同期的43%。

調查指出，購物者平均會在感恩節、黑色星期五、網購星期一花費500美元，比去年同期增加12%，光是黑色星期五，民眾預料就將平均花205美元，高於去年同期的190美元。

受惠於防疫逐漸放寬、金融16條、雙11銷售量創高、以及互聯網財報符合預期，陸股近期四箭利多齊發，激勵股市轉強。投信法人表示，中國股市明年可望迎來等待已久的解封行情，可拉長時間逢低布局。

中信中國50ETF（00752）經理人詹佳峯表示，中國先前嚴謹的防疫政策以及嚴格的互聯網管控，對中國經濟、互聯網發展造成衝擊，但近期多項政策鬆綁，像是防疫政策將隔離期間縮短為「5+3」、入境航班增加以及減少全員管控等20項措施，有望舒緩經濟活動延宕，陸股掀起一波慶祝行情。

富邦上証ETF經理人楊貽甯表示，金融支持房地產市場平穩健康發展的金融16條及減少疫情對經濟社會影響的防疫20條政策出爐，引導近期陸股由低檔反彈。預期解封計畫將逐漸實施帶動經濟反轉向上，股市率先反映解封前景，短線低點有撐，然反彈力道須隨時間推進，也須視政策施行效果而定。