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原來是00878貢獻的！ 24日中鋼（2002）被投信第一大買超原因

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

新00878成分調整出現中鋼、聯發科、瑞昱

依照往例，878的成分調整結果會在11月底才公告，但根據24日下午揭露的成分清單，已經看到中鋼、聯發科和瑞昱，等於是提前預告了「三進」。尤其是中鋼和聯發科，目前已同時被56878這二大「千億級」高股息ETF納入，第一天權重只建了不到0.4%，如果用平均3%的倉位來估，還有一段距離

中鋼也名列24日投信買超第一大，如果比對投信買進中鋼6423張，同時00878於24日新增中鋼6414張，那代表中鋼的投信買超幾乎都是878貢獻的，這一比對就知道原因，完全不用瞎猜投信忽然看好誰

我們也特別製表比對了30檔成分股最近幾天的張數增減，原本在上週四五都沒有任何動靜，但從本週一11/21開始，有一些成分股就已經開始出現減碼，直到週二週三增減的幅度都開始擴大，那代表878已經開始調整權重了。

我們統計了這四天累積下來的增減排行，以上週五為基準，增加幅度最多的是國泰金+11,049張(+15.5%)，第二是南亞+6,000張(+13.7%)，開發金的+25,456張(+11.1%)，已經連續三天都補8千多張。但可以發現這幾檔目前權重都低於3%，而權重超過4%像可成、光寶科、仁寶、台泥等等的則是明顯被減碼。

而減少幅度最多的分別是華新-32,830張(-34.1%)、元太-5,901張(-36.5%)，以及統一-17,551張(-32.8%)，張數都比原先減少了三成以上，減幅遠遠大於其他成分股。除非今日下午公告出來又有新的變化，否則本期「三進三出」的輪廓已經相當明顯了

◎內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 2002中鋼 2454聯發科 2379瑞昱 ETF

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