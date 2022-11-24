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台股反彈行情熱烈 中小型基金近月報酬狂飆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受到美國通膨回落激勵，台股近期強勢上漲，截至11月22日，加權指數近一個月漲幅達13.44%，櫃買指數漲幅13.12%，大盤反彈行情熱絡，成為中小型基金反攻的助燃劑；根據晨星統計，同期間台股中小型基金報酬率前10名中，有2檔近月報酬飆破2成。

統計台股中小型基金近一個月報酬率前10強依序是野村中小基金、統一中小基金、摩根中小基金、國泰中小成長基金、富邦精銳中小基金、復華中小精選基金、PGIM保德信中小型股基金、日盛小而美基金、台新台灣中小基金、永豐中小基金等。

野村中小基金近月報酬率24.65%，統一中小基金近月報酬率20.98%，遠高於同組平均的14.86%，也高於加權指數及櫃買指數漲幅。

統一中小基金經理人林世彬表示，美國10月通膨數據公布前，美林全球基金經理人調查報告指出，全球基金經理人對未來景氣極度悲觀，且投資組合中，現金水位位於高檔，曝險部位低。但隨後公布的美國10月通膨數據出現顯著降溫，聯準會升息壓力減輕，使股市信心回升，開啟一波反彈行情。同時，美元指數高點回落，推動近期資金開始流出美國，轉向新興市場。

林世彬分析，台股具備2大優勢，包括低本益比及高股利率，對資金具有吸引力。加上國際資金進入年末休假模式、營造內資做多機會等因素助攻，看好台股此波反彈行情有機會延續至年底。

根據彭博數據，截至11月24日，加權指數彭博預估獲利本益比僅10.54倍，遠低於歷史平均的14.81倍。台股殖利率也相對誘人，截至11月23日，台股殖利率達到4.46%，遠高於美國的1.58%、中國的2.99%及韓國的2.03%。

產業方面，林世彬看好四大產業前景，包括Intel及AMD新平台受惠股、矽智財、IC設計及受惠蘋果明年度新規格提升的相關類股。他表示，近期Intel及AMD新平台發表，將帶動產業發展，使供應鏈因此受惠。蘋果明年度新產品規格大幅提升，相關題材預計也將在今年底或明年初發酵。雖然短期受到庫存調整影響，但IC設計長期成長趨勢明確，其中伺服器、車用及工業應用，明年預計仍將保持成長。

台股 美國 中小型股

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