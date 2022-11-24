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台股上漲175.46點 三大法人買超243.69億元

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導

台股今（24）日開高走高，終場收在14,784點，上漲175.46點，成交量2,172.03億元；三大法人買超243.69億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超233.26億元，投信買超14.37億元，自營商賣超（合計）3.94億元，其中自營商（自行買賣）買超4.9億元，自營商（避險）賣超8.84億元。

今權值股帶動大盤指數上漲，聯發科（2454）收728元，漲幅3.26%，台達電（2308）收302元，漲幅2.2%。IC設計股也群體上攻，瑞昱（2379）、聯詠（3034）漲幅3~4%，立積（4968）漲幅逾6%；IP股重啟漲勢，M31（6643）攻上漲停板，晶心科（6533）、愛普*（6531）漲幅逾7%。PA股全新漲停，宏捷科（8086）上漲逾7%。航運三雄同步上漲，萬海（2615）大漲逾6%，油電燃氣中的台塑化（6505）也有表現，大盤收在14,784點，漲幅1.2%。

自營商 三大法人 台股

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