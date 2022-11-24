國泰證：低門檻、低手續費 輕鬆布局台美股一指搞定

全球市場受到升息與地緣政治影響呈現震盪格局，指數大跌、成交量能也持續萎縮，市場買氣不足，投資難度大幅提升。國泰證券認為，當市場暫時遭遇逆風，長期規律投資兼具有效降低持股成本的特色，較不易受股市波動影響，風險較低。

同時，考量國人對投資的偏好與需求，特別在「國泰證券App」增設「定期投資專區」，將台美股定期投資囊括其中，未來不論是想要台股定期定額，或是想要定期布局美股，都能直接在定期投資專區裡一指輕鬆搞定。

國泰證券總經理周冠成表示，國泰證券自2017年開放台股定期定額投資後，截至今年已有超過20萬人使用，台股定期定額市占率近四成，其中，約六成的客戶每月扣款金額1萬元以下，40歲以下的年輕投資人更占比超過六成，顯示台股定期定額受年輕小資族高度青睞。

為回應廣大客戶需求，國泰證券App定期投資專區推出多項降低投資門檻的新服務，即日起台美股手續費都為「均一價」，同時將台股定期定額申購門檻從單筆1,000元，調整為100元，若再搭配「日日扣」功能，客戶就能透過國泰證券台股定期定額以百元直接布局台股中大型股或ETF。

在美股定期投資方面，也提供國泰客戶專屬低門檻優惠，只要10美元就能買美股，即便該美股每股價位超過申購金額，也能以碎股（小於1股）的方式持續存股，協助投資人更加親近海外市場，為自己構築一桶金。

國泰證券表示，定期投資具有三大特點：首先為「長期致勝」，由於長期投資兼具有效降低持股成本的特色，較不易受股市波動影響，以美國S&P500指數為例，投資人若自200年參與市場，即便歷經2000年網路泡沫、2007年美國次貸風暴、2012年歐債危機等行情大幅回落的時間點，只要持續規律參與市場，至今報酬率約是八成表現。

其次為「與市場成長」，以台股為例，觀察過去20年，台股呈現「牛市長、熊市短，中長期趨勢向上」走勢，倘若市場長期趨勢向上，選擇定期定額指數型ETF，獲利與報酬就能與市場一同成長；最後則為「成本平滑化」，定期定額或定期定股就是在每個月固定的日子買進固定金額或股數的股票、ETF ，在高點與低點間取得平衡，即長期投資可降低平均成本、分散風險。