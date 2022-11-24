全台熱搜關鍵字變床墊 台灣床墊第一股「床的世界」今股價漲2%

「床墊」因為大S與汪小菲成為全台熱搜關鍵字，台灣床墊第一股床的世界（2938）今（24）日也成為市場矚目的焦點，這家近3年來，毛利率都超過64%，每股純益超過4元的公司，早盤以41元開高，一度拉升至42.95元，盤中漲幅2.44%；網友在PTT上也是熱烈討論，戲稱「大S概念股」。

台股中唯一的「床墊概念股」床的世界，今年上半年毛利率66.09%，營益率19.38%，稅前淨利率18.59%，每股純益3.02元，毛利率表現比台積電（2330）還好；以近3年的毛利率及EPS來看，去年毛利率63.93%，EPS 5.7元，每股配發現金股利3元。

2020年毛利率65.23%，EPS 4.61元；2019年毛利率64.81%，EPS 4.17元，從2019年以來獲利逐年提高；床的世界高毛利率及獲利表現，引來網友在PTT上的討論，有網友貼文表示，「一張好床真的很重要，牽涉的事物真的太廣了」，「在躺平類股中，奉行低成本主義是獲利關鍵。不然拖累品質與服務，就沒辦法躺著賺了呢！」。

也有網友戲稱「大S概念股」，更有人直言「原來床那麼好賺」、「這汰換率那麼低的毛利不高就完蛋了」、「利潤不高是要餓死喔，你一輩子買幾張？」、「更換率極低的商品，不高利潤怎麼生存」。

床的世界今日以41元開出，股價開小紅後走高，一度拉升至42.95元，盤中漲幅2.44%。