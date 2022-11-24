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元大0至2年投資級企業債券基金拚現金增益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景氣放緩無礙投資級債穩定配息，價格上漲為資金避風港。
景氣放緩無礙投資級債穩定配息，價格上漲為資金避風港。

美國聯準會旋風式升息席捲全球，全球金融市場大震盪，但美國短天期投資級債受利率風險影響低、殖利率走揚加上美元走強助益，相關投資標的今年以來表現強勢，未來在聯準會極有可能維持較高利率水準一段期間的影響下，短天期投資級債殖利率優於被視為資金停泊站的美元貨幣市場基金，是現階段保守收益族、退休族群的不同選擇。

元大0至2年投資級企業債券基金研究團隊分析，在美國升息周期中，美國短天期投資級債券由於距到期天數短，利率走揚時最貼近基準利率水準，且價格波動較中、長天期投資級債為低，本身的美元資產性質又能受惠於美元走強，因此相關標的今年以來表現相對其他股債資產為佳。

目前市場預估2023年第1季核心個人消費支出物價指數(PCE)年增率有望回落到5%以下，美國升息終點約在5%至5.25%區間，短天期投資級債仍處在反映聯準會急速升息高檔，以代表短天期投資級債表現的ICE美銀1-2年AAA至A美國企業債指數為例，目前殖利率達5.3%，在升息終點前，正是搶進高息資產最佳時機。

元大0至2年投資級企業債券基金研究團隊說，債券殖利率普遍來到誘人的水準，但面對景氣變數，並非所有債券都具備長期抗震效果。統計過去四次全球景氣放緩階段，投資級債與垃圾債（非投資等級債）表現，財務體質佳、具高度營運競爭力的國際大型龍頭企業發行的投資級債，不僅提供不錯的收益水準，也能在快速升息後所引發的經濟衰退環境中，成為資金避風港，推升價格走揚，相對來說，垃圾債（非投資等級債）由於承擔的風險較高，則多出現價格下跌情形。

元大投信11月21日起募集的元大全球投資級債券傘型基金，共有三檔不同天期的投資級債券基金，其中的「元大0至2年投資級企業債券基金」主要持有2年以下短天期債券，短天期債券具有低波動且現階段有高殖利率優勢，適合作為現金停泊與增益工具，特別適合保守取向的退休族群，建議可把握甜蜜買點，存股、存債齊步進行，完善投資組合。

在傘型基金架構下，投資人可依自己需求選擇單檔或多檔子基金申購，未來也可依市況變化及投資需求在三檔短、中、長天期子基金互相轉申購，迎接債券投資契機。

美國升息 債券

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