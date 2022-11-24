快訊

高雄前鎮區今早近4000戶突停電 疑是出口電纜故障

才說好不傷害又開砲 汪小菲質問大S不跟公婆住又秒刪文

原來蘋果有隱藏代碼！快來看自己是否買到「二手」新iPhone

台股開盤上漲41點 台積電開盤上揚2元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(24)日開盤上漲41.26點，開盤指數14,649.8點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494元。記者侯永全／攝影 (資料照片)
台股今(24)日開盤上漲41.26點，開盤指數14,649.8點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494元。記者侯永全／攝影 (資料照片)

台股今(24)日開盤上漲41.26點，開盤指數14,649.8點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494元。

群益投顧說，本周買盤作價力度增強態勢，但台積電與強勢指標生技股皆見反勢作價狀況，折射出買盤躊躇謹慎、高出低進降低成本的動作。11月中開始，多數本波跌深強彈的中大型電子股陷入回檔，有利短期低檔多頭抵抗；惟相關個股上檔賣壓頗重。跌深股輪彈、漲多股輪跌，格局轉趨躊躇，利空出盡股短期持強

周三(23日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲95.96點、漲幅0.28%，那斯達克指數上漲0.99%，標準500指數上漲0.59%，費半指數上漲1.07%。

第一金投顧表示，美國聯準會公布11月FOMC會議紀要，絕大多數與會官員認為放緩升息步調很快就會是合適的，一些官員認為放緩升息步調可降低金融體系不穩定的風險，一些官員認為應等到利率更加緊縮、通膨明確下滑後再放緩升息步調；不同的官員表示由於通膨沒有太多減緩的跡象、且供需不平衡的情況仍在持續，因此，對終點利率的預估高於先前預期。

根據聯準會研究團隊評估，美國經濟在未來一年進入衰退的可能性已幾乎成為基本情境。

三大法人周三集中市場合計買超21.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超21.2億元，投信買超5億元，自營商(自行買賣)賣超3.2億元，自營商(避險)賣超1.3億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單增加790口至11,530口，十大特定法人賣出1,323口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000點，P/C Ratio降至0.87，整體籌碼中性看待。

美國聯準會 台積電

延伸閱讀

企業獲利護航 法人：台股有望繼續向前衝

台股突破半年線 後續須觀察量能變化

富邦期貨：短線台股謹慎偏多

台積尬三星 激戰3奈米

相關新聞

台股開盤上漲41點 台積電開盤上揚2元

台股今(24)日開盤上漲41.26點，開盤指數14,649.8點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494元。

11/24【早晨財經速解讀】Fed放緩升息放鴿 經濟撐不住?惠普大裁9000人 谷歌傳出資遣萬人 開發金股利發放難 台企銀營收創高

美國股市周三（23日）收高，因聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。

公股護盤族群 選前焦點

縣市長選舉倒數兩天，政府全力護盤與政策題材股連番輪動，台股連二日守穩半年線。法人指出，八大公股行庫資金成為穩盤要角，主力...

和泰車股利、年終、紅利照樣發 股價現人氣 早盤漲幅達1.29%

和泰車（2207）總經理蘇純興喊話今年「股利、年終、紅利」照樣發，開盤10分鐘和泰車股價出現人氣一路往上衝，盤中來到62...

企業獲利護航 法人：台股有望繼續向前衝

上周外資重新流入新興市場，台股又是亞股中指標項目之一，激勵股價一路向上，周二台股開低走高，因晶圓龍頭尾盤拉抬，持續高檔整...

台股突破半年線 後續須觀察量能變化

市場預期美國升息步伐放緩，美股持續向上漲升，台股近日突破半年線14471點，分析師表示，指數在攻克半年線後出現量縮，後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。