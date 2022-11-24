台股開盤上漲41點 台積電開盤上揚2元

台股今(24)日開盤上漲41.26點，開盤指數14,649.8點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494元。

群益投顧說，本周買盤作價力度增強態勢，但台積電與強勢指標生技股皆見反勢作價狀況，折射出買盤躊躇謹慎、高出低進降低成本的動作。11月中開始，多數本波跌深強彈的中大型電子股陷入回檔，有利短期低檔多頭抵抗；惟相關個股上檔賣壓頗重。跌深股輪彈、漲多股輪跌，格局轉趨躊躇，利空出盡股短期持強

周三(23日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲95.96點、漲幅0.28%，那斯達克指數上漲0.99%，標準500指數上漲0.59%，費半指數上漲1.07%。

第一金投顧表示，美國聯準會公布11月FOMC會議紀要，絕大多數與會官員認為放緩升息步調很快就會是合適的，一些官員認為放緩升息步調可降低金融體系不穩定的風險，一些官員認為應等到利率更加緊縮、通膨明確下滑後再放緩升息步調；不同的官員表示由於通膨沒有太多減緩的跡象、且供需不平衡的情況仍在持續，因此，對終點利率的預估高於先前預期。

根據聯準會研究團隊評估，美國經濟在未來一年進入衰退的可能性已幾乎成為基本情境。

三大法人周三集中市場合計買超21.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超21.2億元，投信買超5億元，自營商(自行買賣)賣超3.2億元，自營商(避險)賣超1.3億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單增加790口至11,530口，十大特定法人賣出1,323口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000點，P/C Ratio降至0.87，整體籌碼中性看待。