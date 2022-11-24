2023年事前登記股東會日期 每日限額80家

臺灣證券交易所表示，明(2023)年每日召開股東常會的公司家數限額依公司治理3.0-永續發展藍圖規劃為80家，若最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記80家的限制。明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇證券暨期貨相關單位共用憑證或工商電子憑證擇一辦理股東常會日期事前登記作業。

配合公開發行股票公司股務處理準則的修正，自明年起新增股東會召開方式登記作業，各公司於完成日期登記後，至股東會召開方式登記作業登記召開方式。這項作業不須設定IC卡即可登記，測試及正式登記時程比照股東常會日期事前登記作業辦理。

證交所為服務上市（櫃）及興櫃公司順利辦理明年股東常會召開日期及召開方式事前登記作業，預計於今年11月及12月舉辦兩次模擬測試，時程如下：

1.第一次測試：

(1) 設定憑證IC卡作業，11月28日00:00起，迄12月1日17:00止。

(2) 股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，12月2日09:00起，迄12月2日17:00止。

(3) 測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

2.第二次測試：

(1) 設定憑證IC卡作業，12月12日00:00起，迄12月15日17:00止。

(2) 股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，12月16日09:00起，迄12月16日17:00止。

(3) 測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，始能辦理股東常會日期的事前登記測試事宜。為利公司熟悉作業方式，各公司宜把握兩次模擬測試機會，以免正式作業時有所疏漏。