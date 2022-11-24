快訊

高雄前鎮區今早近4000戶突停電 疑是出口電纜故障

才說好不傷害又開砲 汪小菲質問大S不跟公婆住又秒刪文

原來蘋果有隱藏代碼！快來看自己是否買到「二手」新iPhone

2023年事前登記股東會日期 每日限額80家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，明(2023)年每日召開股東常會的公司家數限額依公司治理3.0-永續發展藍圖規劃為80家，若最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記80家的限制。明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇證券暨期貨相關單位共用憑證或工商電子憑證擇一辦理股東常會日期事前登記作業。

配合公開發行股票公司股務處理準則的修正，自明年起新增股東會召開方式登記作業，各公司於完成日期登記後，至股東會召開方式登記作業登記召開方式。這項作業不須設定IC卡即可登記，測試及正式登記時程比照股東常會日期事前登記作業辦理。

證交所為服務上市（櫃）及興櫃公司順利辦理明年股東常會召開日期及召開方式事前登記作業，預計於今年11月及12月舉辦兩次模擬測試，時程如下：

1.第一次測試：

(1) 設定憑證IC卡作業，11月28日00:00起，迄12月1日17:00止。

(2) 股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，12月2日09:00起，迄12月2日17:00止。

(3) 測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

2.第二次測試：　

(1) 設定憑證IC卡作業，12月12日00:00起，迄12月15日17:00止。

(2) 股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，12月16日09:00起，迄12月16日17:00止。

(3) 測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，始能辦理股東常會日期的事前登記測試事宜。為利公司熟悉作業方式，各公司宜把握兩次模擬測試機會，以免正式作業時有所疏漏。

股東會 證交所 興櫃

延伸閱讀

證交所：買牛熊證 留意觸價風險

還不吃爆！GODIVA霜淇淋「第二支半價」限時3天，優惠時間、地點1次收

等近3年！16歲少年轉院要到「2025年」才能看診 爸傻眼：那時他都18歲了

新冠肺炎今本土+1萬7841例 與上周相比下降21.2％

相關新聞

台股開盤上漲41點 台積電開盤上揚2元

台股今(24)日開盤上漲41.26點，開盤指數14,649.8點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494元。

公股護盤族群 選前焦點

縣市長選舉倒數兩天，政府全力護盤與政策題材股連番輪動，台股連二日守穩半年線。法人指出，八大公股行庫資金成為穩盤要角，主力...

11/24【早晨財經速解讀】Fed放緩升息放鴿 經濟撐不住?惠普大裁9000人 谷歌傳出資遣萬人 開發金股利發放難 台企銀營收創高

美國股市周三（23日）收高，因聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。

企業獲利護航 法人：台股有望繼續向前衝

上周外資重新流入新興市場，台股又是亞股中指標項目之一，激勵股價一路向上，周二台股開低走高，因晶圓龍頭尾盤拉抬，持續高檔整...

台股突破半年線 後續須觀察量能變化

市場預期美國升息步伐放緩，美股持續向上漲升，台股近日突破半年線14471點，分析師表示，指數在攻克半年線後出現量縮，後續...

就市論勢／儲能、電網設施 有潛力

美元指數大幅回落跌破110頸線支撐，近一個月貶值幅度高達4.1%，這是2020年3月疫情爆發以來最大急貶。美元轉弱，也進一步讓資金回流股市，美股陸續出現月、季線黃金交叉偏多訊號，表現相對落後的那斯達克也站上季線，等待月線上揚突破季線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。