證交所休閒運動產業法說會 展碁等8公司出席

臺灣證券交易所於11月21日、22日及23日舉辦2022年主題式產業講座暨休閒運動產業法說會，共邀請展碁、冠星-KY、桂盟等八家上市公司說明財務業務情形、未來發展計畫及相關產業趨勢。

證交所表示，為聚焦資本市場個別產業競爭優勢，提升上市公司資訊流通及透明度，證交所未來將持續舉辦主題式法人說明會，證交所同時也鼓勵上市公司舉辦法人說明會，亦可多加利用證交所場地辦理，使經營績效良好的上市公司被市場投資人看見，歡迎投資大眾參與。

21日場次先由臺灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真針對「2023年台灣整體產業景氣剖析與展望」進行專題演講，除分享國際環境情勢對台灣產業影響，亦深入剖析我國製造業、服務及不動產業的景氣現況與展望。後則由展碁總經理林佳璋及冠星-KY董事長林錦茂率領經營團隊出席，針對各公司財務業務概況、競爭優勢及未來發展策略予以說明。

22日及23日法人說明會依序由桂盟發言人陳泳仁、聚陽發言人林恆宇、復盛應用財務總監許廷儀、拓凱發言人鄒國泰、柏文繆財務長尚志及巨大財務經理潘巧莉率領經營團隊出席，就各公司營運狀況、產業前景及公司發展利基詳盡解說。