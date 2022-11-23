台股上漲66.34點 三大法人買超20.91億元

11月台股兩周以來10個交易日上漲了1600點，這樣的情況非常少見。這是逃命波嗎？還是上漲趨勢會一直延續下去。 股市達人股添樂發布一則影片，這段期間的漲幅這麼凌厲，是否為「逃命波」？以及為何上漲這麼多的「4個原因」，最後給投資人是否參與市場的建議。

2022-11-23 12:00