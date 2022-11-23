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台股上漲66.34點 三大法人買超20.91億元
台股今（23）日開高，盤中一度漲點縮小，但隨後指數拉升震盪，終場收在14,608.54點，上漲66.34點，成交量1,874.32億元，收復半年線；三大法人買超20.91億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超21.28億元，投信買超4.15億元，自營商賣超（合計）4.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.22億元，自營商（避險）賣超1.3億元。
今台積電（2330）收492元，漲幅0.2%。金融股表現搶眼，中再保（2851）大漲超過7%，三商壽（2867）漲幅逾5%，中信金（2891）大漲4.16%，收22.55元；生技醫療類股重新轉強，晶碩（6491）、泰福-KY（6541）、美時（1795）攻上漲停板，美時日前召開法說會，受惠於血癌用藥Lenalidomide正式出貨，同時打入美國、巴西市場，第3季營收達20.8億元，季增534%、年增497%，也是今成交量第四名。軍工類股表現續強，精剛（1584）、寶一（8222）、和成（1810）漲停鎖死，大盤收在14,608.54點，漲幅0.46%。
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