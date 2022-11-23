當沖作手瘋搶 本土投顧喊買 美時成交量暴衝股價飆新高

台股今（23）日開高站穩在半年線之上，生技股為盤面上領漲指標，類股盤中漲幅逾2%，表現亮眼，美時（1795）一開盤就衝上200元關卡之上，早盤略有震盪後再發動攻勢，一度衝達217元，創下歷史新高價，統計美時近期強漲走勢，發現單日當沖量都達萬張以上，昨日更高達3萬餘張，單日當沖比高達77%。

本土投顧最新報告正面看待美時營收和毛利率展望，認為在持續推出高利潤率的癌症產品下，將改善產品組合，根據2023年每股純益預估19.6元18倍，給予目標價353元，維持「增加持股」評等。

本土投顧表示，美時今年前3季每股純益10.96元，年增99%，血癌學名藥Lenalidomide單項產品毛利率超過7成，對營收的貢獻逐年增加，以美國市占每年增加幅度2.5%推估，預估到2025年全美市占率將近10%，已轉型成為國際型高成長製藥公司。

美時股價在11月11日站上各均線後，再展開一波漲勢，短線漲幅超過37%，對比同時間的每日當沖量發現，從11月10日以來，每日當沖量幾乎都超過1萬張，僅11月15日為9,000多張，上周五（11/18）當日當沖量達35,548張，11月21日也達21,122張，昨日則是有30,662張。

美時今日以200.5元開出，上漲2.5元，早盤雖一度小翻黑至197元，但之後攻勢再起，盤中一度衝達217元，寫下歷史新高價，盤中漲幅6.56%，成交量近4萬張，居台股個股成交量第五大。