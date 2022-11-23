隱形眼鏡雙雄股價發飆 晶碩、精華雙攻上漲停是這原因

隱形眼鏡股將添新兵，矽水膠隱形眼鏡廠視陽（6782）將於下周掛牌上市，激勵同族群精華（1565）、晶碩（6491）掀比價效應，精華開盤股價一度攻頂，來到253元，雖未能鎖住，但維持高檔震盪；晶碩股價也應聲大漲，一路震盪走高來到349元，攻上漲停。法人表示，精華、晶碩前三季每股稅後純益皆站上16元，今年大賺二個股本不是問題，目前本益比皆在低檔，吸引買盤進駐。

明基材小金雞視陽預計11月28日上市，該公司前三季每股純益9.02元，目前興櫃價246.5元，與精華股價在伯仲之間。法人表示，視陽專注於矽水膠隱形眼鏡研發與製造，是亞洲最早取得美國FDA、歐洲CE認證且正式銷售的亞洲矽水膠隱形眼鏡製造商，隨著全球視光醫師幫客戶配鏡選擇矽水膠已將近七成，成為配鏡處方主流，帶動該公司業績成長。

視陽第4季在馬來西亞檳城的一廠可望因應需求，提升月產能10%，至3,300萬片，明年則有趕工整建中的二廠可望投產。法人估，視陽今年營收成長幅度可望逼近四成，以增資後股本計算，全年每股純益可望有9.5元的表現。

晶碩今年雙11訂單表現較預期佳，法人表示，大陸雙11後客戶下單狀況沒有原先預期保守，11月營收可望維持在高檔，12月下滑幅度也不會太大，估第4季營收有機會較第3季成長逼近10%，但單季毛利率恐持續受對日本客戶進行補貼影響，因此估每股純益表現將與第3季相當，但仍有機會超越第3季創下單季歷史新高。

相較之下，精華持續受到大陸雙11需求不振影響，加上當地消費降級，需求從彩片轉往透明片，不利精華的產品結構表現。