台火賣不動產預估獲利逾3億 股價連兩天飆漲停

台火（9902）在11月21日公告董事會決議出售不動產，賣出位於台北市士林區中山北路五段的三戶建物及十個車位，交易總金額達5.22億元，預計處分淨利益約3.09億元，依招標規定訂明年元月正式簽訂買賣契約；台火今（23）日開高後衝上漲停12.55元，連續第2天飆上漲停。

台火公告董事會決議出售不動產，標的物位於台北市士林區中山北路五段的三戶建物及十個車位，建物面積1701.23平方公尺、車位310.03平方公尺，折合約608.40坪(含車位)，交易相對人為財團法人保險安定基金。

台火股價昨日就收在漲停11.45元，一舉站上各均線，今日以12元開出，上漲0.55元，股價開高走高再衝上漲停12.55元，連續拉出第2根漲停，早盤就爆出逾5,600張的成交量。