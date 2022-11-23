聽新聞
test
0:00 / 0:00
台火賣不動產預估獲利逾3億 股價連兩天飆漲停
台火（9902）在11月21日公告董事會決議出售不動產，賣出位於台北市士林區中山北路五段的三戶建物及十個車位，交易總金額達5.22億元，預計處分淨利益約3.09億元，依招標規定訂明年元月正式簽訂買賣契約；台火今（23）日開高後衝上漲停12.55元，連續第2天飆上漲停。
台火公告董事會決議出售不動產，標的物位於台北市士林區中山北路五段的三戶建物及十個車位，建物面積1701.23平方公尺、車位310.03平方公尺，折合約608.40坪(含車位)，交易相對人為財團法人保險安定基金。
台火股價昨日就收在漲停11.45元，一舉站上各均線，今日以12元開出，上漲0.55元，股價開高走高再衝上漲停12.55元，連續拉出第2根漲停，早盤就爆出逾5,600張的成交量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言