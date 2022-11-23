長天期投資級債 息高價差空間大

具代表性的J.P. Morgan美國10年期以上流動性債券指數，11月18日殖利率已來到5.67%水準，相當具有投資吸引力，加上聯準會官員釋出放緩升息訊息，投資級債應對景氣波動的避險再被彰顯，元大投信指出，長天期投資級債信評水準佳，現階段具高息優勢且未來有相當大的價格成長空間，適合年輕族群領息同時布局未來可期的債市多頭行情。

元大投信11月21日起募集的元大全球投資級債券傘型基金，共有三檔不同天期的投資級債券基金，其中聚焦長天期投資級債的元大10年以上投資級企業債券基金（00786B），主要持有距到期10年以上債券，提供新台幣、美元級別選項，也可選配息、不配息級別，預計在閉鎖期打開後進行每季配息，配息月份規畫在2、5、8、11月，與元大2至10年投資級企業債券基金配息月分1、4、7、10月可互相搭配。

元大10年以上投資級企業債券基金研究團隊指出，在聯準會展開史上罕見的激烈升息下，利率水準快速提升，被視為無風險利率基準的美國十年期公債殖利率突破4%，優質的投資級債也有逾5%殖利率(J.P. Morgan 美國10年期以上流動性債券指數)，現階段投資人不需要過度承擔垃圾債或是股市的風險，就能取得穩定的現金流來源。

債券最大的特色就在不違約的前提下，發債企業每期會固定支付債息，因此用越低的價格進場買進，對於取得債息的殖利率更有利。以J.P.Morgan美國流動性債券價格指數為例，近期價格難得回檔至2000年以來最低位置，加上投資級債發債企業都是國際知名大企業，包括台積電（2330）、IBM、賓士、美國運通等，信評都在A以上，違約率甚低，目前殖利率水準正在吸引資金買進。

元大10年以上投資級企業債券基金研究團隊表示，美國通膨增速雖已有見頂跡象但還未到達聯準會標準，而且預期還會維持高檔一段時間，高通膨環境對於經濟負面影響正在發酵。相較於正受到強勢美元所苦的新興市場債、可能受害於高利率環境違約風險的非投資等級債，優質的資產在此時相對受到青睞，不用承擔高風險又能享有收益率，高信評的投資級債成為此階段最佳選擇。

非投資等級債表現易受景氣波動影響，長期面對較大的違約機率及價格下跌風險。根據彭博資訊統計2000年1月31日至2022年10月31日，聚焦投資級債的J.P. Morgan 美國10年期以上流動性債券指數年化報酬率6.9%，勝過J.P. Morgan 美國非投資等級債券指數的年化報酬率6.6%；而依據S&P Global 統計2000年至2021年期間，投資等級債的平均違約率僅0.087%，就算在網路泡沫、金融海嘯等風險事件後，違約率也只分別微幅上升至0.2%與0.3%，非投資等級債券違約率則分別高達9.8%、9.9%。也就是說，投資等級債長年保持極低違約率，優質收益率看得到也領得到。

元大10年以上投資級企業債券基金研究團隊補充，長天期債券與利率連動最敏感，在升息近尾聲時，長天期債券價格往往率先反映，而若一旦進入降息，更是債市多頭最大受惠者。在升息高峰已過之際，現在正是布局長天期債券好時機。