11月台股暴漲的「4個原因」…重返萬八？ 他：回測前低很有機會

11月台股兩周以來10個交易日上漲了1600點，這樣的情況非常少見。這是逃命波嗎？還是上漲趨勢會一直延續下去。

股市達人股添樂發布一則影片，這段期間的漲幅這麼凌厲，是否為「逃命波」？以及為何上漲這麼多的「4個原因」，最後給投資人是否參與市場的建議。

以下為影音內容：

暴漲原因之1

上個月份，美國10月份消費者物價指數出現超乎預期的減緩，如果通膨繼續往上走，全球央行一定會進一步升息，在這種情況下股市一般就很難有表現，現在通膨往下走了，未來雖然恐怕還是會升息，可是升息的幅度也許就不會像先前幾個月份，一次三碼，可能變成兩碼，甚至後來有可能就不升息了。

這樣子相對股市來說，當然就是一個利多解讀。

暴漲原因之2

股神巴菲特也參與「護國神山」的投資人群組了！而且不止巴菲特旗下的波克夏，連老虎資本，還有橋水基金和索羅斯都在上一季的時間點投資台積電（2330）。

走出微笑曲線，被國際大佬買了上去。

不過會有一些理性的投資人表示「不要被騙上車」，認為巴菲特買進時間是第三季，現在已經第四季，看到這新聞才進場，不就是幫巴菲特抬轎嗎？說的也有道理。

但是另外的說法，像巴菲特這種大型基金，一旦買進一檔股票，不會只買一季，可能會連買好幾季，雖然買進的時間點是第三季，但也許第四季甚至明年第一季，也都還會持續加碼。

至於投資人要相信哪一套說法都可以，總而言之，巴菲特確實是買進台股了，而且也是這一段時間，台股沒有破底，甚至能夠走出一段反彈行情，最主要的無論是消息面上，或是實質面上，都是一個非常大的激勵因素。

暴漲原因之3

14日美國總統拜登與中國領導人習近平的會面，自從裴洛西訪台之後，再加上後來的美國出口禁令，這些一連串的事件導致中美在最近一段時間，關係顯得非常緊張。

身處於兩邊夾擊之下的台灣，處境就更是尷尬，這段期間很多台股的重挫，都是因為跟這些政治事件有所關聯。

身處台股的外資這段期間，也是拚命賣超，甚至還有外資模擬如果台海一旦發生戰爭，要怎麼轉移在台灣的半導體生產基地。

所以看到兩大國的領導人握手言談，當然對外資來說是一個非常好的消息。

自己也認為這件事情，才是真正激勵台股這兩周以來上漲的原因。

暴漲原因之4

這段期間台股真的跌有點多，今年以來台股最深一度下跌逼近6000點，台積電也因此從688跌到388元。

但沒有漲不停的股市，也沒有跌不停的股市，當市場跌到沒有人認為它會上漲的時候，反彈它就來了。

這樣的情況下，台股能不反彈嗎？

現況並未改變-高利率

所以之後的台股危機解除了嗎？可以重新擁抱萬八嗎？這個問題現在討論真的太早。

主要原因當前的大環境已經不再擁有跟過去一樣，股市大幅上漲的條件了。

第一項就是利率，股市跟利率的關係天生就是反向的，當利率越高，就代表借貸條件越來越嚴苛，手中的錢也就跟著變貴；這樣的情況下要去推升股市，就會更吃力。

從上圖市場交易出來的美國利率期貨圖表，可以發現，哪怕到了2023年，目前的期貨市場預估，大部分的利率還是落在4.75-5％之間。

過去美股能夠突破三萬點，那是在近乎0利率左右，假設明年利率會到5％，能回到三萬點的機率應該是不高。

台灣也有同樣的情況，現在利率跟年初相比就是比較高。

利率處在高檔，升息也還未結束，只是升多跟升少的差別，並沒有要降息，在這種條件下，天生對股市而言就是一個「很大的鍋蓋」，要往上走就是沒有那麼容易。

流動性持續縮減

全球幾個比較大的央行，目前縮減資產負債表，還是他們非常重要的工作徘程。

上圖是美國聯準會的資產負債表規模，在過去一段時間，媒體很少報導，縮表的速度是明顯加快。

過去10年，美股能有這個驚人的報酬率，有很大一部分是建立在利率跟資產負債表的擴增上，現在不止利率升息，資產負債表也同步縮減。

過去兩個支持多頭上漲的因素，不只沒了還反著走，這樣情況要期望股市能夠繼續漲，機會當然是比較低，不要繼續破底，就已經很不錯了。

這裡是逃命波嗎？

「逃命波」的定義是指大部分情形指還會繼續破底，但老實說這件事情發生的機率不高，不過回頭測前低點，這是有機會的。

但一路逃回萬八，這個機率是更低。

在這個假設的基礎上，就可以簡單衍生幾個投資規劃，也就是在先前有佈局的投資人，這個時期大部分也不太需要賣了，就算知道會回測前低，可是如果部位都是獲利狀態，那壓力就不大。

比較需要留意的類型，就是如果在這個時候，看到股市上漲，才想進場的投資人，最好還是多想想，倘若真的要進場，最好還是發生了回測前低這件事情的時候，再來考慮逢低布局。

不然這時候看漲才要進場，很容易就被當韭菜給割了。

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