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富邦期貨：短線台指期偏向震盪整理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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美國電子零售巨擘百思買財報獲利以及營收預估超出市場預期，顯示美國民間消費動力依舊強勁，帶動零售股走強，同時，OPEC+在重申維持減產計畫後，國際油價回穩，能源股收復前一日失土，另外，大陸官方再推出穩定房地產市場的措施，整體市場風險偏好回升，美股四大指數同步收高。

新台幣兌美元匯價連續五個交易日走貶，資金動能稍微減弱，在成交量無法有效擴大下，台股跟隨美股走勢，呈現震盪整理；外資台指期未平倉淨多單仍在萬口以上，散戶小台多空比下滑並轉為負值，未平倉P/CRatio回升至90%以上，整體籌碼面有利多方；不過，從11月第四週選擇權CALL最大未平倉量觀察，14,600點以上賣壓仍較重，整體來看，短線台指期偏向震盪整理(富邦期貨/提供)

台指期 美國

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