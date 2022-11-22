台股大利多 金管會開放外資可用台股做擔保品

外資今年以來賣台股創史上新高，為吸引外資投注台股，金管會今宣布，已與央行取得共識，開放外資可用我國上市、上櫃股票做為海外投資活動的擔保品，未來外資賣台股變現的情況將減少，有助於外資增加持有台股投資的意願。

證期局主秘黃厚銘表示，外資因調度資金需要，實務上須以股票投資部位進行擔保借款，或做為衍生性金融商品等交易的擔保品或保證金，現行已有讓外資可向國內的金融機構，辦理新台幣借款買進台股，但資金用途僅能作為股票交割款，接下來將開放外資可以我國上市櫃股票，做為海外投資活動的擔保品。

外資可以台股做擔保品，主要是美國商會在今年美商白皮書有提出建議，金管會在與央行取得共識後，目前大方向確定開放，後續細節將由證交所與集保公司共同研議與外資溝通後訂出細節，包含參與對象、擔保品提交、更換及領回、處分、控管方式等作業細節及相關操作辦法，預計於近期內公布。今年內會開放嗎？黃厚銘說：「會盡快。」

據金管會統計，截至11月21日，外資持有台股市值達19兆0591億元新台幣，約佔台股市值比率38.49%。但今年以來外資已賣超台股超過1.19兆元，創下史上新高紀錄，金管會此舉開放，可望降低外資減持台股的力道。

據金管會的初步規劃，從事海外交易活動的外資雙方，皆需為「我國合格登記的境外外國機構投資人」（FINI），其中屬於資金提供者，並需為外國券商或銀行，並將限制以外資持有台股市值的一定成數，做為提撥擔保品的額度上限，由提供擔保品的外資所委託國內保管機構逐日控管額度。擔保品如因違約而處分，應依規定向央行、證交所辦理申報。

黃厚銘表示，因對台股有正面效益才會開放，開放後未來外資如有從事海外投資活動的資金需求時，可以我國上市、櫃股票做為擔保品獲取資金，無需賣出台股持股部位，有助增加外資資金運用彈性，及持有台股投資部位的意願，也有利於減少以賣出國內股票作為取得資金來源，對促進金融市場流動性、對市場穩定性也有助益。