軍工題材燒 這三檔股價飆上漲停鎖死

軍工題材熱，激勵國防、航太概念股成為今（22）日盤面上的亮點族群，和成（1810）、精剛（1584）、寶一（8222）早盤開高走高直衝上漲停鎖死，精剛市價及漲停排隊買單近1.3萬張，和成也有超過6,000張的買單排隊等，另外，雷虎漲幅一度超過3%，但盤中翻黑，漢翔（2634）也上漲逾3%。

和成近年積極往新材料科技領域邁進，其中以高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成的防彈陶瓷、防彈衣、防彈公事包等相關產品，成功打入國防工業體系；和成取得多項軍工領域的訂單，包括接獲國防部軍備局委託承製的陶瓷外掛式複合裝甲，軍工領域的訂單有助挹注業績表現。

和成今日以14.8元開高後一路衝上漲停15.2元鎖死，上漲1.35元，漲停及市價排隊買單超過6,600張；精剛早盤18.55元開高後也是一路衝上漲停19.65元鎖死，漲停及市價排隊買單超過近1.3萬張；寶一以20.5元開高後衝上漲停22.35元，追買單超過800張。

雷虎（8033）同樣在軍工題材推升下大漲，以47.5元開高後一度拉升至49.65元，但盤中翻黑；漢翔盤中漲幅3.88%。