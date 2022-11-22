台股開盤下跌45點 台積電開盤下挫6元

台股今(22)日開盤下跌45.31點，開盤指數14,404.08點；台積電（2330）開盤下跌6元，開盤價476元。

群益投顧說，加權指數在半年線壓制下，先回檔修正乖離。周四感恩節、周末九合一選舉，預料台股買盤可能轉為觀望。若指數有支撐仍可期待個股表現，可縮短交易周期、慎防追高殺低，聚焦高券資比、投信積極的中小型股。

周二(22日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌45.41點、跌幅0.13%，那斯達克指數下跌1.09%，標準500指數下跌0.39%，費半指數下跌1.77%。

第一金投顧表示，中國大陸疫情升溫，北京、廣州等地收緊防疫措施。美國聯準會舊金山分行行長Mary Daly表示，聯準會升息的實際影響可能大於目前基準利率所暗示的影響，過度緊縮的貨幣政策可能對經濟造成不必要的痛苦，終點利率落在4.75-5.25%是合理的，12月會議任何升息選項都有可能。

三大法人周二集中市場合計賣超42.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超17.7億元，投信賣超5.1億元，自營商(自行買賣)賣超0.8億元，自營商(避險)買賣超18.3億元。

統一期貨說，外資周一期貨淨多單減少1,166口至11,425口，十大特定法人賣出2,508口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000點，P/C Ratio降至0.87，整體籌碼中性看待。