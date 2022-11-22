11/22【早晨財經速解讀】國泰金前3季獲利年減 55% 國壽淨值減半 股利跟著砍半? 10月外銷訂單連二黑 壞消息等於好消息?

經濟部統計處昨（21）日公布10月外銷訂單金額為554億美元，月減9.1%，年減6.3%，年減幅為2020年1月新冠肺炎疫情爆發後、33個月以來最大跌幅，並陷入「連二黑」。經濟部表示，主要因全球經濟受通膨及升息影響，終端需求疲弱，抑低外銷訂單表現。

統計處預估，11月外銷訂單同樣不樂觀，訂單金額落在540億美元至560億美元，預估年減14.5%至17.6% ，衰退幅度恐達雙位數，將陷入「連三黑」。據統計，累計今年前十月的外銷訂單金額為5,644.7億美元，持續拿下歷年同期新高，年增4.4%。

至於今年全年能否守住正成長？經濟部統計處長黃于玲說，接下來11、12月平均訂單金額至少須達到549億美元以上才能守住正成長；但該金額正好位於統計處11月預估的中間值，因此11月外銷訂單將是關鍵。

另外，今年第4季訂單金額若想要比第1季高，11、12月外銷訂單都至少要達到589億美元，難度很高；因此，今年恐出現第2、3、4季都比第1季差的情況。

對10月外銷訂單金額較9月衰退幅度近一成，統計處解釋，全球經濟受通膨及升息影響，終端需求疲弱，加上產業鏈調整庫存、去年同期基期較高，影響表現。

主要接單貨品方面，除了資訊通信貨品勉強維持年增率正成長，其餘主要接單貨品全盤皆墨，甚至出現二成到四成左右的年減幅。

展望未來，經濟部統計處表示，全球通膨及升息壓力續處高檔、 俄烏戰爭未歇，以及中國大陸堅持清零政策，都將增添經濟前景不確定性，恐影響外銷接單表現，需密切關注並審慎因應。