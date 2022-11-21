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法人：選舉過後 明年第1季台股上漲機率高

經濟日報／ 記者黃力／即時報導
選舉行情啟動 台股選後一個月平均漲一成 資料來源：彭博資訊　
選舉行情啟動 台股選後一個月平均漲一成 資料來源：彭博資訊　

台股經強勢反彈後，近周震盪盤整，法人表示，投資市場厭惡不確定性，因此當縣市長選舉告一段落，對於股市有正面助益，緊接著年底前還有法人作帳行情、財報空窗期、對明年第1季的作夢行情，台股上漲機率高。

就台股目前市況分析，法人指出，美國10月消費者物價指數（CPI）、核心物價指數年增率、月增率皆低於市場預估，顯示通膨正逐漸受到控制，點燃市場對於FED放緩升息的樂觀期待，原先銳不可當的美元指數應聲拉回，非美市場尤其評價面超跌的台股重獲生機，外資回流股匯雙漲。

法人表示，從股市先行反應的歷史經驗來看，經濟將於明年首季落底，股市則可能提前反應，事實上，連巴菲特也大買台積電，顯示大跌抄底危機入市已成趨勢，具國際競爭力的優質龍頭企業成為首選，或可買進與台股高度連動的ETF如元大台灣50，以分散投資單一個股的波動風險。

台股 消費者物價指數

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