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櫃買中心IRS提前了結作業 共結清1906億元契約

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心於今年11月舉辦2022年度新台幣利率交換（IRS）提前了結作業，在11家金融機構參與下，於11月21日成功結清新台幣1,906億元IRS契約。

櫃買中心為協助國內金融機構降低風險與成本，每年定期舉辦IRS提前了結作業。金融機構透過IRS多空交易以達成交易或避險目的，或進行利率風險管理，因而造成交易部位的累積，不僅提高了交易對手風險，更增加後檯對帳與結算利息等作業風險與成本。金融機構參與提前了結作業，可在預先設定的投資組合風險變動下，以合理的價格提前終止未到期的IRS契約，有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金，不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的，還可省去對帳、利息結算等後續作業，有效降低管理成本。

櫃買中心表示，為了推廣國內金融機構參與，櫃買中心自2014年起每年於11月舉辦IRS提前了結作業，有意參與之金融機構，可向該中心諮詢相關資訊，亦可參考櫃買中心業務宣導網站（https://dsp.tpex.org.tw/> 證券商／金融機構／投信專區>店頭衍生性商品>提前了結系統文件下載）。

櫃買中心 新台幣

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