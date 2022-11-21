台股下跌55.6點 三大法人賣超42.11億元
台股今（21）日早盤一度翻紅，但10點後皆在平盤以下震盪，尾盤跌幅略為擴大，終場收在14,449.39點，下跌55.6點，成交量急縮至1,770.35億元；三大法人賣超42.11億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超17.73億元，投信賣超5.18億元，自營商賣超（合計）19.19億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.87億元，自營商（避險）賣超18.31億元。
今台積電（2330）收482元，跌幅1.03%，面板股友達（2409）、群創（3481）下跌逾2%，科技股由ABF載板三雄撐盤。今生技醫療類股表現持續強勢，北極星藥業-KY（6550）漲停，醣聯（4168）、東洋（4105）上漲逾9%，汽車類股也表現亮眼，裕隆（2201）攻上漲停板，收54.1元，中華（2204）上漲逾6%。離岸風電股世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）股價上衝，漲幅7~8%，也帶動相關重電股華城（1519）上漲；安全監控昇銳（3128）今跳空漲停鎖死，大盤收在14,449.39點，跌幅0.38%。
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