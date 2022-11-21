台股下跌55.6點 三大法人賣超42.11億元

台積電（2330）受惠股神巴菲特買入的消息一出，和總裁魏哲家自集中市場加碼買進股票，上週股價漲逾45元，攀至487元，漲幅超過10％。 YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分析，投資人現在是否可以還買進台積電，分成短期跟長期來看；以及估算出巴菲特持有台積電的成本。

2022-11-21 11:29