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台股量縮下挫55點收14,449點 台積電收跌5元
受到美元指數反彈，加上美國感恩節假期在即影響，台股資金今（21）日轉為縮手觀望，加權指數與櫃買指數均由紅翻黑、越走越低，盤面上，科技電子族群賣壓沉重，惟近期受選舉行情加持的生技醫療族群表現亮眼。加權指數終場下跌55.6點，收14,449.39點，成交量1,770.34億元。
國泰證期顧問處經理蔡明翰預期，台幣升值趨勢短期內不會出現反轉，外資有望持續挹注台股表現動能，目前指數在漲多的情況下，可能隨著美股進行震盪整理，大型權值股呈現休息狀況，建議投資人，聚焦股價表現空間大的中小型個股。
台積電（2330）今日開低走低，盤中最低點落在480.5元，終場下跌5元，收482元，跌幅落在1%；聯發科（2454）今日跌勢相對較重，盤中跌幅最重達1%，尾盤出現跌勢收斂，以下跌0.2%作收，未能站穩5日線；惟聯電（2303）表現相對有撐，今日持續在平盤以上表態。
另外還有ABF載板三雄，欣興（3037），景碩（3189），南電（8046）皆在平盤之上，上漲1%以上作收，其中，欣興盤中最高價一度站上5日線，來到158.5元；南電和景碩則失守5日線。
生技醫療族群中，北極星藥業-KY（6550）和喬山（1736）強勢攻上漲停板，北極星藥業-KY股價達近月高點116元，順利站上年線，喬山則以73.4元站上季線；和康生（1783），晉弘，美時（1795），中化生（1762）等股，也紛紛收漲在平盤之上。
櫃買生技醫療族群中，以東洋（4105），醣聯（4168）上漲超過9%最多，東洋盤中一度出現近年最高價83.3元，並攻上漲停板；智擎（4162）則上漲6%左右居次，此外還有長聖（6712），泰博（4736），台康生技（6589）等股，終場收漲1～3%。
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