債市收益率近14年高點 元大全球投資級債券傘型基金展開募集

元大投信看準債市收益率來到近14年高點，且美國即將進入升息下半場轉折點，今(21)日至11月25日募集元大全球投資級債券傘型基金，幫助投資人在債市投資絕佳時刻，參與全球投資等級債券的優質收益與資本利得機會。

歷經今年股債雙殺行情，元大投信瞄準價值投資、甜蜜買點機會，率先於8月推出聚焦全球龍頭企業股債資產，且不投資垃圾債（非投資等級債）的跨國投資平衡型基金「元大全球優質龍頭平衡基金」，募集金額衝上新台幣200億，成為今年以來首檔募破百億的最火熱基金。

元大全球投資級債券傘型基金包含三大特色：一、債券信評要求極高，投資標的聚焦於信用評等在BBB+以上的優質債券，且同樣不碰垃圾債（非投資等級債），以完整發揮優質債券避險收益功能；二、嚴控信用風險，以政經環境穩定的國家為主要投資區域；三、區分短、中、長天期債券子基金，分別提供現金增益、穩健收息與追求資本利得回報產品特性，並搭配新台幣、美元兩種幣別，以及累積型、配息型選項，精準滿足投資人不同的債券配置需求。

元大全球投資級債券傘型基金研究團隊表示，現階段進場投資等級債同樣有著三大理由，首先是「時機好」-隨美國升息終聲響起，債市壓力驟減，從以往經驗來看，投資等級債最甜美的進場時間並不是停止升息後，而是在最後一次升息前一個季度左右，因為資金會提前反映停止升息預期，債券價格將逐步墊高（參下表）。目前市場普遍預期，2023年第1季將迎來聯準會這次升息循環最後一次升息，現在就是布局投資等級債的好時機。

其次是「價格甜」-為應戰大幅攀升的通膨增速，聯準會連續且快速的升息衝擊債市，債券出現多年來少見便宜價格，以投資等級債代表指數J.P. Morgan 美國流動性債券價格指數為例，已回檔至2000年有數據以來最低，對於追求固定收益投資人而言，債市正釋放積極進場訊號。

最重要的「收益美」-在價格回落下，各天期投資等級債較2021年低點，均提升2.6至4.7個百分點不等，就算是信用評等A的公司債，殖利率也多來到5%以上，這些全球龍頭企業如微軟(Microsoft)、寶僑(P&G)、輝瑞(Pfizer)等，長期營運穩定，應對景氣劇烈波動，償債能力值得信任，讓投資人不用過度承擔股票或垃圾債的風險，就能穩穩收到「看得到，也吃得到」的優質債息。

元大全球投資級債券傘型基金研究團隊進一步說明，想參與債券機會，需要區分短、中、長天期，更能符合不同投資取向多元需求。「元大全球投資級債券傘型基金」共有三檔債券天期不同的子基金：「元大0至2年投資級企業債券基金」投資短天期債券，價格波動小且與股債相關性低，收益率則是優於美元貨幣市場基金，適合進行現金停泊與增益；「元大2至10年投資級企業債券基金」投資中天期債券，適合長期穩健收息，且也能參與未來利率走低後的資本利得機會；「元大10年以上投資級企業債券基金」投資長天期債券，除擁有較高債息收益，其利率敏感度也最高，未來若利率反轉向下時，將有較大的資本利得空間，是現階段積極參與債市多頭行情的最佳工具。