印股衝上新高 瀚亞看好印度黃金十年

國際貨幣基金(IMF)日前公布2023年全球經濟預估，將預估由2.9%下調至2.7%，更有九成國家經濟成長遭下修，唯印度維持在6.1%保持不變，在全球大型經濟體中居首。

在內外部資金與各項強勁的經濟數據推進下，印度SENSEX指數11月中旬正式突破歷史新高，包括10月外國資產組合淨投資(FPI)，以及當地共同基金均於10月雙雙出現正流入，更同步反應印度市場的強勁動能。

根據摩根士丹利最新報告預估，印度2030年前將成為世界第三大經濟體，對照中國大陸過往成長軌跡，印度將不只複製其成長模式，甚至具備超越中國大陸的潛力。

瀚亞印度基金經理人林庭樟樂觀表示，印度經濟成長與大行情才剛開始。舉例來說，印度2023年的經濟規模將達到4,000億美元，並於2028年達到5,000億美元，與中國大陸2007年-2011年成長路徑相似；印度私人消費將從目前2兆美元於10年內翻倍至4.5兆美元，約為中國大陸在2015年水準。

同時，印度具備服務中心升級、金融數位化、能源轉型等三道轉型力量，將新印度經濟結構轉型並提升，加上印度較大陸更歡迎外資FDI，較少的限制與更高的透明度，持續吸引外資企業進駐。

林庭樟提到，短期觀察印度經濟數據強勁，製造業PMI持續高檔擴張、信貸年成長16%、GST稅收連續七個月超過1.4兆盧比；最新約73%的MSCI India公司公布7-9月財報，整體合於預期。

資金面來看，外資10月恢復淨流入股市約1.86億美元，本地共同基金也淨流入9.45億美元，充沛資金同步推升股市。隨著升息接近尾端，降息機會浮現，短期內對所有市場一定是雨露均霑，對此林庭樟表示，新興市場仍持續看好印度表現，因通膨數據僅略高於央行目標水準。此外，印度目前外資持股水位僅剩21.1%，為2012年來新低，預期未來回補空間仍大。

觀察瀚亞投信與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數，指標數據自10月110.3上升到11月的114.1，投資可維持股債平衡配置。隨著股市創新高，市場關注印度是否能持續上漲動能？印度當地資產管理公司ICICIPRU表示，就估值來看印股雖然偏貴，但從人口紅利、宏觀經濟、健全的稅收、政府改革動能等面向來看，印度是「中國+1主題(中國大陸以外)」的布局首選。

林庭樟說，若美國升息步調放緩，將有助於資金回流挹注印度及新興市場，新興市場貨幣貶值最糟糕的跌勢可能已經結束。搭配印度強健的基本面，股市更將展現如虎添翼的上漲動能。唯一需留意的是印度高強度增長與需求，可能使其通膨不易下降至央行目標水準。是否有更多或更長的升息動作，將是之後市場留意焦點，建議持續扣款持有印度基金，提前掌握印度長線行情。