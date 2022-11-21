快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

這檔蘋概股恐臨下市危機？股價苦吞4根跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

證交所在第3季財報公布後宣布形式審閱上市公司財報後處理，康控-KY（4943）自11月17日起，變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，今（21）日股價再重挫至跌停7.59元鎖死，跌停委賣單逾2,800張，已苦吞第4根跌，網友則是議論擔憂恐有下市危機，在PTT上發文直言，「康控剩下7.59，應該沒意外會下市吧？」。

證交所表示，經形式審閱上市公司2022年第3季財務報告相關處理，康控-KY列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，因第3季財務報告顯示淨值已低於股本十分之三，及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，自11月17日起，變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。

康控-KY股價在上市後在2017年底最高曾衝達624元，且擠進蘋果供應鏈，不過根據蘋果官網揭露最新供應鏈名單，本次公布2021會計年度（2020年10月1日至2021年9月底）狀況，康控-KY等五家遭剔除。

康控-KY去年因財報爆雷，也曾苦吞多根跌停，且股價一路往下跌，今年來跌勢未止，上周因遭變更為全額交割且採分盤集合競價，股價連續重挫到跌停板，今日已是連續第4根跌停，盤中跌停賣單超過2,800張。

康控-KY苦吞跌停，引來網友在PTT上討論，有網友直言，「康控剩下7.59，應該沒意外會下市吧？」，「從歷史最高點到現在變成壁紙也不過差不多三年時光，當然也還有人在死撐」、「是不是證明KY股真的不能買？」、「一千多檔股票 偏要買KY」。

也有網友替KY股說話，「ky股利算海外收入啊，再說鴻海（2317）集團的ky也不少，哪有不能買」、還有網友則是點名「譜瑞 AES 矽力表示：？？」、「世芯KY（3661）：別拖我下水」、「KY可以買阿，就風險比較高，自行斟酌」。

跌停 康控

延伸閱讀

中職／兄弟封王！盧秀燕說「明年見」遭蔡其昌批驕傲 網：最強會長忘記高度

大貓熊團團走了…PTT鄉民留言灌爆「再見了RIP」 盼辦告別式見最後一面

桃檢查獲PTT選舉賭盤 網友2萬元交保

挺新創！證交所參展新創圈年度盛會2022 Meet Taipei 創新創業嘉年華

相關新聞

台股下跌55.6點 三大法人賣超42.11億元

台股今（21）日早盤一度翻紅，但10點後皆在平盤以下震盪，尾盤跌幅略為擴大，終場收在14,449.39點，下跌55.6點...

巴菲特買台積電成本約489元…現在還能進場？他：谷月涵的話反著看

台積電（2330）受惠股神巴菲特買入的消息一出，和總裁魏哲家自集中市場加碼買進股票，上週股價漲逾45元，攀至487元，漲幅超過10％。 YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分析，投資人現在是否可以還買進台積電，分成短期跟長期來看；以及估算出巴菲特持有台積電的成本。

說好的旅遊報復性需求商機呢？航空股還能買？

台股本波從低點反彈到半年線位置，但航空股卻未跟上大盤反彈的腳步，華航（2610）今（21）日收在16.95元，星宇航空則...

台股漲到生技族群是反彈尾聲？ 法人多空分析

台股今（21）日以14,449.39點作收，下跌55.6點，跌破5日線，到底在大盤指數從本波低點上漲超過1,800點以來...

台股量縮下挫55點收14,449點 台積電收跌5元

受到美元指數反彈，加上美國感恩節假期在即影響，台股資金今（21）日轉為縮手觀望，加權指數與櫃買指數均由紅翻黑、越走越低，...

危機即轉機！法人：台美多重資產基金 長線布局時點到

今（21）日起募集的富邦台美雙星多重資產基金，聚焦全球大趨勢主題投資(如金融科技、數位經濟、新世代網路、自動化技術與工業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。