這檔蘋概股恐臨下市危機？股價苦吞4根跌停

證交所在第3季財報公布後宣布形式審閱上市公司財報後處理，康控-KY（4943）自11月17日起，變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，今（21）日股價再重挫至跌停7.59元鎖死，跌停委賣單逾2,800張，已苦吞第4根跌，網友則是議論擔憂恐有下市危機，在PTT上發文直言，「康控剩下7.59，應該沒意外會下市吧？」。

證交所表示，經形式審閱上市公司2022年第3季財務報告相關處理，康控-KY列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，因第3季財務報告顯示淨值已低於股本十分之三，及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，自11月17日起，變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。

康控-KY股價在上市後在2017年底最高曾衝達624元，且擠進蘋果供應鏈，不過根據蘋果官網揭露最新供應鏈名單，本次公布2021會計年度（2020年10月1日至2021年9月底）狀況，康控-KY等五家遭剔除。

康控-KY去年因財報爆雷，也曾苦吞多根跌停，且股價一路往下跌，今年來跌勢未止，上周因遭變更為全額交割且採分盤集合競價，股價連續重挫到跌停板，今日已是連續第4根跌停，盤中跌停賣單超過2,800張。

康控-KY苦吞跌停，引來網友在PTT上討論，有網友直言，「康控剩下7.59，應該沒意外會下市吧？」，「從歷史最高點到現在變成壁紙也不過差不多三年時光，當然也還有人在死撐」、「是不是證明KY股真的不能買？」、「一千多檔股票 偏要買KY」。

也有網友替KY股說話，「ky股利算海外收入啊，再說鴻海（2317）集團的ky也不少，哪有不能買」、還有網友則是點名「譜瑞 AES 矽力表示：？？」、「世芯KY（3661）：別拖我下水」、「KY可以買阿，就風險比較高，自行斟酌」。