巴菲特買台積電成本約489元…現在還能進場？他：谷月涵的話反著看

台積電（2330）受惠股神巴菲特買入的消息一出，和總裁魏哲家自集中市場加碼買進股票，上週股價漲逾45元，攀至487元，漲幅超過10％。

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分析，投資人現在是否可以還買進台積電，分成短期跟長期來看；以及估算出巴菲特持有台積電的成本。

以下為影音內容：

股神台積電的持有成本是多少？

股神巴菲特究竟買了多少價格的台積電呢？基本沒有人可以知道確切數字，除非是公司的高層，但是還是有方法可以判斷大概買入的價格在哪裡。

有新聞報導，直接從7-9月ADR的均價80美元換算台幣約505元，但這方式會有一個問題，就是台幣的匯率每天都在變動，這樣的計算方式會有落差。

還有更誇張的算法，直接取用9月30日的那天的股價去計算，價格是426元，但巴菲特又不是全部都在那天一次買進。

用一個簡單的方法來計算，不要以台積電ADR去做計算，用台積電本身價格來算，波克夏是在第三季買入台積電ADR，也就是7-9月，季線的定義就是三個月的平均價格，在股市一個月個工作日約莫20天，三個月就抓60天，一季也就是60天組成，所以去找60日均線，就可以找到季線。

把技術指標移到9月的最後一天，就可以知道7、8、9三個月的平均價格，季線價格為489.24元，用平均的價格去做計算，算出來的價格誤差會比較小一點。

所以可以大膽的假設，巴菲特買台積電價格在489.24元，這樣的方法可以避免台幣波動帶來的誤差。

還能「與神同行」買進台積電嗎？

短期

短期來說，台積電有點過熱了。

判斷方法有兩個，第一用「黃金分割率」下去做判斷，把台積電底部個價格370元，給它計算漲幅0.382後的價格，可得511.34元。

也就是說台積電在511這個價格短線上會有壓力，錄影當下的價格是在480元，離511元其實蠻近的了，且500元整數對投資人來說是一個很大的心理關卡，所以判斷短線一定會震盪。

第二方法比較簡單，當發現連不是財經台都播報一檔股票的時候，就是那檔股票過熱的時候。

長線

長線來說，台積電應該是沒有什麼太大的風險，因為看到「三個因素」。

1.外資投信大買

當外資、投信都在大買台積電，而散戶卻在賣，這種情況代表台積電的籌碼是相對穩定，比較少浮額（超出的數額）。這對台積電是好事，代表整理之後還會繼續往上漲。

2.谷月涵看壞台股

谷月涵：台股還有探底可能

這個人在台股萬8附近，一下說台股要泡沫，一下又說台股會漲到2萬點，還有之前在生技股漲翻天的時候，告訴投資者很看好生技股的發展，講完沒多久，生技股卻直接暴跌，所以他說的話「反著看」就好，代表這個漲不是反彈，而是漲真的。

3.晶片法案上路

一個法案對產業面的影響絕對是長期；巴菲特的持股成本上述估算是489元左右，且都是長期投資，假設投資眼光是準確的，基本上台積電投資長期是沒問題的。

總結

台積電短線是過熱，長線還是看多；所以短線會震盪，但是長期趨勢是不變的。

由於台積電占指數非常重，短線在震盪休息的時候，會讓出指數空間，給中小型個股表現的機會；如果是我會把資金拿去買底部沒漲過的中小型個股，真的很想買台積電放長期的投資者，就等有拉回再布局就好，千萬不要去追高。

任何的投資都要經過自己的評估再做決定，千萬不要人云亦云。

台積電這段的漲勢有賺到的投資者，這是你們應得的。畢竟台積電在370元的時候，利空一堆，有地緣政治的干擾，台積電總裁又說要員工多多休息，還能賺到這段漲幅的人，都是能忍常人所不能忍。

有趣的是，當股價漲上去的時候，先前很多的利空消息通通都不見了，只能說巴菲特真的很厲害，總是維持一貫的作風，在危機的時候入場，把「別人恐懼我貪婪」這句話發揮到了淋漓盡致。

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