股神、魏哲家買股曝光 台積電散戶卻做這件事

上周股神巴菲特第3季大買台積電美國存託憑證（ADR）、台積電（2330）總裁魏哲家10月買進台積電股票200張兩大消息曝光，兩大咖加持台積電股票，股價一周上漲逾10%，漲勢強勁；不過，持股小於5張的小股東卻忙著賣股票，減少逾3萬人，散戶人數連二周減少。

台積電上週股價走勢強勁，大漲45.5元，股價拉升至487元，站上470元半年線，市值增加至12.62兆元，帶動半導體股大漲，引發市場熱議。

波克夏依法公告的13F的申報資料顯示，波克夏9月30日止持有6,010萬股的台積電ADR，以9月 30日收盤價68.56美元計算，相當於41.2億美元，以周一收盤價72.80美元計價，價值44億美元。

公開資訊觀測站資料指出，魏哲家10月自集中交易市場加碼買進200張台積電股票。除了總裁力挺，內部人10月持股共增加238張，持股增至173萬7004張。

不過，儘管大咖身體力行買股相挺，台積電股價順勢挑戰500元關卡，但台積電小股東卻連兩周賣股。根據最新統計，台積電上周五（18日）股東總人數減少至145萬4,194人，較前一周（11日）148萬6,586人再減少3萬2,392人。

持有台積電1到999股的零股股東人數跌破90萬人關卡，降至88萬6,266人，較上一周減少1萬5,237人；持股1張至5張的股東人數降至46萬7,932人，減少1萬4,459人；兩者相加減少近3萬人。

上週五（11）日1到999股的零股股東人數終止連十周創新高走勢，持股1到5張的小股東人數則終止連十二周創新高態勢，雙雙人數皆下滑，顯示股價雖反彈，散戶卻賣股逃跑的有趣現象。

值得觀察的是，持股1,000張以上的大股東人數增加11人，至1,488人。