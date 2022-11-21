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富邦期貨：整體趨勢偏多 但留意短線拉回風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周五(18日)美國公布10月成屋銷售下滑5.9%，為連續第九個月下滑，且若不計新冠疫情初始階段的暴跌，此為自2011年12月以來最低水準，疲弱的房市數據可能使聯準會放緩升息步伐，且優於預期的企業財報對股市帶來支撐，不過，波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，幾乎沒有證據表明通膨壓力正減弱，聯準會可能需要再升息3碼，殖利率攀升為科技股帶來壓力，美股四大指數震盪後收漲。

由於聯準會仍堅持將利率提升至更具限制性水準，使得股市等風險資產再度拉回修正的風險升高，觀察台指期籌碼面，外資未平倉淨多單持續增加，已超過12,000口；不過，散戶小台多空比也回升，並轉為正值，未平倉Put/Call Ratio近期拉回，仍在90%以上，整體來看趨勢仍偏多，但需留意短線拉回風險；以11月W4選擇權未平倉量來看，14,100-14,200有較強支撐。(富邦期貨/提供)

散戶小台籌碼分析
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