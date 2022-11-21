台股開盤上漲9點 台積電開盤上揚0.5元

台股今(21)日開盤上漲9.72點，開盤指數14,514.71點；台積電（2330）開盤上漲0.5元，開盤價487.5元。

群益投顧說，台積電上周強勢卻排擠多數中大型股指數空間。短期較強勢走勢預料為台積電與低基期大型PC股、金控股等輪動撐盤態勢。多數權值股上檔阻力轉增、多數中大型股未見持強輪動態勢。

時序進入年底前後為主力作價旺季，具題材小型股操作空間較大；本周選情進入肉搏戰，遊戲產業將進入旺季題材，擇強守技術面應對。

上周五(18日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲199.37點、漲幅0.59%，那斯達克指數上漲0.01%，標準500指數上漲0.48%，費半指數上漲0.18%。

統一期貨表示，本周三晚台北時間週四凌晨將公布聯準會會議紀要，美元短暫回升，上周五美元指數上漲0.27%，連續二天反彈上漲，二年期公債殖利率回升至4.53%，壓抑原物料走勢，加上近期需求不振，上周五輕原油期貨價格下跌超過2%，仍在月季線之下弱勢整理。上周五美股四大指數全面上漲，台積電ADR上漲0.97%，台指期貨夜盤上漲68點至14,533點。

三大法人上周五集中市場合計賣超441.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超240.2億元，投信買超3.6億元，自營商(自行買賣)賣超20.2億元，自營商(避險)賣超3.4億元。

統一期貨說，外資上周五期貨淨多單增加4,713口至12,591口，十大特定法人買進6,085口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000之間，P/CRatio升至0.91，整體籌碼中性看待。