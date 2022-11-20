巴菲特1280億買台積電只是開始？股神模式：趁台海危機入市、續加碼持股

摘要 1. 巴菲特過去對半導體代工業敬而遠之，近日卻砸41.2億美元買進台積電，持股比重近1.4％，成為台積電第5大股東。 2. 台積電股東權益報酬率預估近30％，遠高於巴菲特10％的標準，整體財務體質健全，在供應鏈中具不可取代地位，符合股神的投資指標。 3. 台積電已逐步分散地緣政治風險，雖然今年以來股價跌幅近4成，對股神來說剛好是撿便宜的好時機。

股神巴菲特（Warren Buffett）終於買進台積電了！股神擁有的波克夏（Berkshire Hathaway）公布今年第3季報告，砸下41億2千萬美元（約合新台幣1,280億元）大買台積電，成為第5大股東。

商周曾在2008年詢問巴菲特，願不願意投資台股？他當時說，「有何不可？也許下一次！」等了14年，這句話總算兌現。

但巴菲特大都買可口可樂、吉列刮鬍刀等傳產業股票，很少投資科技股，尤其對於沒有品牌力的「半導體代工業」，更是敬而遠之，到底是什麼原因讓他改變心意？

真正的答案，可能是山雨欲來的台海危機，為他創造了絕佳的入市機會。

台積電先進製程市占近9成，罕見低潮適合長期持有

當然，巴菲特投資第一要件，是台積電幾乎符合他各種「好公司」指標。「他很少投資科技股與亞股，這次出手意義重大，」台新投顧副總黃文清指出，股神選股原則有3，產業重要性為首，其次是獲利成長高，再來則是團隊陣容強。

台積電今年股東權益報酬率預估近30％，遠高於巴菲特要求10％的標準；負債率只有4成出頭，比一般標準5成還來得低，財務狀況佳。

而且，台積電的先進製程市占率高達90％，狠甩美國晶片龍頭英特爾（Intel），韓國三星（Samsung），全球無人能敵。這就是巴菲特口中的「護城河」，可以為企業提供長久保障，讓台積電在供應鏈裡，地位不可或缺。

「不可或缺性對巴菲特很重要，」《破解巴菲特護城河選股祕密》作者雷浩斯指出，不可或缺簡單說就是「沒有你，所有人都會很痛苦」。而全球若沒有台積電，恐怕從手機到汽車生產都得停擺。

這項能力，讓台積電得以跳出半導體景氣循環。2023年半導體市場因庫存調整影響，可能陷入衰退，縱使如此，台積電總裁暨執行長魏哲家仍有信心，強調「台積電明年仍會是成長的1年。」

「台積電的本事，可以吃上10年，」崇越集團董事長郭智輝就說。當台積電未來10年看不到低潮，這讓向來信奉長期投資的巴菲特，願意長期持有。

越危險、股價越易被低估，股神趁地緣政治風暴押注台灣

不過，台積電有個最大的弱點，是主要生產基地在台灣，台海戰爭若是爆發，台積電首當其衝，這是個隱憂。

別人眼裡的弱點，在巴菲特眼裡，卻是好機會，因為在地緣政治危機裡，更能找到低估的好股票。

《雪球：巴菲特傳》書裡提到，巴菲特曾在2004年大量買進韓國股票，原因是，「（南韓）主要的風險，以及這些股票賣得便宜的部分原因在於北韓，北韓威脅很大，如果北韓入侵南韓，全世界可能亂成一團……，但我願意一賭。」

因為他相信中國和日本等其他國家，不會讓韓國情勢不可收拾。而如今，他把「賭注」押在台灣身上。

今年八月，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，中國抗議不斷，台海陷入近30年來最大危機。

台積電更是跌個不停。今年以來，台積電股價跌幅一度近4成，本益比最低約12倍，以巴菲特的選股條件之一，「買進本益比不到15倍」的公司來看，該公司股價已經嚴重低估。

不過事實上，台積電的地緣政治風險已經降低。台積電早已啟動海外布局，近年腳步更積極，美國廠已預計2024年竣工，同年啟動日本熊本的新廠計畫，並傳出考慮在德國設廠。

而且，就算美中關係劍拔弩張，台積電也不怕。美國今年對中國採取半導體禁令，但台積電的南京16及28奈米廠，卻能獲得1年豁免許可，突顯台積電的「不可或缺性」。

專研巴菲特十餘年、美好證券研究員黃靖堯指出，「巴菲特第一條原則，是不要賠錢。」巴菲特可能早已相中台積電，苦無下手機會，但台海動盪反而給他撿便宜的天賜良機。

巴菲特繼比亞迪、蘋果，再次出手大買台積電這類科技股，統一投顧董事長黎方國指出，股神持股台積電比重近1.4％，但是按照巴菲特操作模式，未來持股比重可能將一路提高。

「別人恐懼時，我們要貪婪，」這是巴菲特的名言之一，但只有他才能將這句耳熟能詳的投資鐵律，用得出神入化。

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