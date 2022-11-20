台股周線已連3紅 投顧：空頭末段無基之彈、宜分批布局

台股上周漲多跌少，周線連3紅，展望本周股市，投顧分析師認為，台股「底部接近，分批進場」，通膨升息威脅逐漸降低，加上台股價值得到重量級投資人肯定，但是景氣還在下行，利空消息並未絕跡，且這波股價反彈可說是沒有基本面支撐，屬於空頭末段的無基之彈，建議投資人分批承接，選股先以跌深的績優電子股優先。

在美國消費者物價指數（CPI）降溫後，上周又爆出巴菲特在低檔大買台積電，一時間多空氣氛逆轉，台股漲多跌少，終場加權指數收14504.99點，一漲497.43點，漲幅3.55%，成交量退燒，五日均量2696億。同期間櫃買指數漲2.69%，收在183.85點，量能同步升溫。

永豐投顧分析，上周台股甩開美股繼續上漲，主要是巴菲特入場帶來信心，然而巴菲特乃至其他避險基金都是在台股悲觀氣氛中進場，其意義在掃除過度悲觀，並不是認為景氣好轉，因此，股價反彈可說是沒有基本面支撐，屬於空頭末段的無基之彈。若因此就改變對於景氣的看法則過於樂觀，事實上，上週成交量日漸萎縮，也說明市場警惕升高。

永豐也認為，CPI初步降溫，激勵美股大漲，但CPI年增率還有7%，跟美國聯準會目標2%距離很遠，樂觀情緒迅速上升，勢必觸發聯準會打壓動作，觀察美國就業市場目前仍然熱絡，因此由能源先行的通膨降溫，還不能放鬆壓制，後續需留意聯準會官員繼續發表鷹派言論。

永豐強調，綜合以上分析，通膨升息威脅逐漸降低，台股價值得到重量級投資人肯定，但是景氣還在下行，利空消息並未絕跡，建議投資人分批承接，選股先以跌深的績優電子股優先，預估本周指數區間14000至14800點。

安聯投信台股團隊表示，台股近期有望受惠市場回溫情緒，故在布局上可將部分防禦型部位，轉至成長、攻擊型部位，並在盤勢區間震盪逐步盤堅的過程中，伺機增加部位；題材上，以選股為重，因此建議以明年仍具成長利基的標的為優先布局題材，如伺服器、 AIOT、半導體、EV、網通及車用電子等。