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台股下跌30.24點 三大法人賣超43.88億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導

台股今（18）日走高後下跌，於平盤附近震盪，收在14,504.99點，下跌30.24點，成交量2,363.74億元；三大法人賣超43.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超23.96億元，投信買超3.78億元，自營商賣超（合計）23.7億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.21億元，自營商（避險）賣超3.48億元。

今台積電（2330）收487元，漲幅0.41%，南亞科（2408）上漲3.06%，收60.7元。今生技醫療類股表現強勢，寶齡富錦（1760）上漲約8%，美時（1795）大漲超過7%。遊戲股也表現亮眼，辣椒（4946）、昱泉（6169）漲停，歐買尬（3687）大漲逾9%；觀光食品股同步走強，富野（2736）、亞洲藏壽司（2754）亮燈漲停。電子紙元太（8069）股價重挫跌停，收170元，大盤收在14,504.99點，跌幅0.21%。

自營商 三大法人

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