資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

台股今（18）日持續盤整，資金轉而縮手觀望，早盤開高後，盤中震盪走低，盤面上電子族群仍是市場焦點，資金占比近七成，傳產則有玻璃陶瓷、航空雙雄與生技醫療族群紛紛表態，不過午後漲勢有逐漸收斂之勢，壓低大盤表現，加權指數終場下跌30.24點，收14,504.99點，成交量2,363.74億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，加權指數反彈至今，與月線乖離率將近一成，前一次正乖離放大至此是2009年金融風暴之後、股市快速上揚，預期台股短線拉回震盪整理的機率高，V型反轉的機率低，台積電（2330）在下周也可能轉為震盪整理，不過只要資金持續回流，長線仍有向上機會。

台積電（2330）開高後越走越低，不過仍力守在平盤之上表現，終場上漲2元，收487元，漲幅落在0.4%；鴻海（2317），聯發科（2454），力積電（6770）今日士氣低迷，終場皆以1%以內跌幅作收，惟聯電（2303），旺宏（2337）表現強勢，尤其旺宏股價最高來到近三個月高點35元，站穩在半年線之上，終場漲幅3%作收。

玻璃陶瓷族群中，和成（1810）今日強漲4%，盤中最高價來到13.3元，有望持續挑戰收復年線13.49元，台玻（1802）則上漲1%作收。航運族群則以航空雙雄表現最為強勢，不過午後漲點收斂，終場華航（2610）翻黑，小跌1%以內作收；長榮航（2618）則維持成長態勢，終場漲幅達1%以上。

生技醫療族群中，寶齡富錦（1760）在10點之後陸續有買單敲進，將股價向上推升，盤中最高來到近兩年高點176.5元，終場漲幅8%；美時（1795）則以7%漲幅緊追在後，此外還有喬山（1736），北極星藥業-KY（6550），國光生（4142）等股，終場整幅落在1～3%。