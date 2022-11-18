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台股早盤漲逾百點 台積電開盤漲6.5元

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今（18）日開盤上漲49.08點，開盤指數14,584.31點，早盤一度漲逾百點至14,655點。記者林澔一／攝影 (資料照片)
台股今（18）日開盤上漲49.08點，開盤指數14,584.31點，早盤一度漲逾百點至14,655點。記者林澔一／攝影 (資料照片)

台股今（18）日開盤上漲49.08點，開盤指數14,584.31點，早盤一度漲逾百點至14,655點；台積電（2330）開盤上漲6.5元，開盤價491.5元。

凱基投顧表示，型態上觀察，目前指數型態短均線和季線黃金交叉，從10月低檔位置來計算，加權指數和櫃買指數反彈15%以上，多方動能強勁。整體而言，盤勢維持向上格局，不用過度預設立場，聚焦類股輪動以及籌碼變化，只要上升趨勢線未破壞，就維持多方操作策略，靈活調整應對盤面結構。

周四（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌7.51點、跌幅0.02%，那斯達克指數下跌0.35%，標準500指數下跌0.31%，費半指數上漲1.05%。

倫元投顧表示，美股下跌、台股也跟著壓低，不過中小型股表現相當活躍，市場投機力反而轉強，當法人買盤縮手時，反而貢獻出指數空間讓小型股表演，也看出人氣還在，只是類股輪動會變得比較快速，搶盤面強勢股時要小心應對。

美國聯邦準備理事會（Fed）釋出更多跡象，顯示為控制通貨膨脹，可能將利率調升至超出預期程度，債市出現明顯衰退訊號，2年期和10年期美債殖利率曲線倒掛程度創1982年來新高紀錄，美股三大指數收黑。

三大法人周四集中市場合計賣超3.97億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超33.1億元，投信買超12.26億元，自營商(自行買賣)買超4.62億元，自營商(避險)買超12.24億元。

美股 自營商

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